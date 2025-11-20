Kiesewetter nennt US-Friedensinitiative "Kapitulationsplan"

Roderich Kiesewetter (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Lemberg (dts Nachrichtenagentur) - Der CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter, der sich derzeit in Lemberg aufhÃ¤lt, hat den Friedensplan der USA fÃ¼r die Ukraine scharf kritisiert. "Das ist ein Kapitulationsplan, der den Aggressor belohnen und de facto das Recht des StÃ¤rkeren in Europa etablieren wÃ¼rde", sagte Kiesewetter den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. "Damit kÃ¤me es zu mehr russischen Verbrechen, mehr Flucht und einer Ausweitung des Kriegs durch Russland."



Kiesewetter fordert, dass Europa sich auf hÃ¶chster Ebene zu einer Ablehnung des Plans verstÃ¤ndigen solle. Deutschland mÃ¼sse nun auch den Taurus liefern. "Europa sollte auf Ebene der Regierungschefs eine klare Position formulieren und diesen Plan ablehnen. Dies muss aber einhergehen mit entschlossener Handlungsbereitschaft." Die Ukraine brauche vor allem einen Siegesplan. Es sei Ã¼berfÃ¤llig, dass die EuropÃ¤er endlich die Bereitschaft zeigten, selbst mehr zu unterstÃ¼tzen. "Dazu gehÃ¶rt die Lieferung von Taurus, die Ãœbernahme der Flugabwehr Ã¼ber der Westukraine durch eine Koalition der Willigen und Integration der ukrainischen Luftverteidigung sowie eine ErhÃ¶hung der militÃ¤rischen und finanziellen UnterstÃ¼tzung insbesondere aus Deutschland."



Aus Kiesewetters Sicht hat Europa versagt: "Dass ein weiterer Plan von Witkoff und Dmitriev entwickelt wurde, ist Ausdruck des Versagens Europas, die Ukraine ausreichend zu unterstÃ¼tzen, die NB8 und Polen ausgenommen, die teilweise zwei Prozent des BIPs fÃ¼r militÃ¤rische UnterstÃ¼tzung verwenden. Das alte Europa wartet weiterhin ab und schaut nach Washington, statt selbst zu handeln und fÃ¼r die eigene Sicherheit einzustehen."

