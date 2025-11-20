Mindestens 16 Tote nach Starkregen und Ãœberschwemmungen in Vietnam

Hochwasser in Nha Trang

Nach tagelangen heftigen RegenfÃ¤llen und Ãœberschwemmungen in Vietnam ist die Zahl der Toten auf mindestens 16 gestiegen. Nach fÃ¼nf Vermissten werde noch gesucht, teilte das Umweltministerium mit.

Nach tagelangen heftigen RegenfÃ¤llen und Ãœberschwemmungen in Vietnam ist die Zahl der Toten auf mindestens 16 gestiegen. Nach fÃ¼nf Vermissten werde noch gesucht, teilte das Umweltministerium am Donnerstag mit. In der KÃ¼stenstadt Nha Trang, die wegen ihrer malerischen StrÃ¤nde auch bei auslÃ¤ndischen Touristen beliebt ist, standen ganze Stadtviertel unter Wasser. Insgesamt wurden mehr als 43.000 HÃ¤user Ã¼berflutet, mehrere StraÃŸen waren durch Erdrutsche blockiert.



Seit Ende Oktober wird der sÃ¼dliche Teil Zentralvietnams immer wieder von Starkregen heimgesucht, beliebte Touristenorte an der KÃ¼ste wurden schon mehrfach Ã¼berschwemmt. Der GeschÃ¤ftsmann Bui Quoc Vinh aus Nha Trang sagte, er selbst sei in seiner Wohnung im 24. Stock in Sicherheit, seine Restaurants und GeschÃ¤ften im Erdgeschoss stÃ¼den aber unter Wasser. Auch seine BeschÃ¤ftigten habe es teilweise hart getroffen. In einigen HÃ¤usern stehe das Wasser zwei Meter hoch.



In den Provinzen Gia Lai und Dak Lak waren RettungskrÃ¤fte mit Booten im Einsatz. Sie holten Menschen von HausdÃ¤chern und brachen Fenster auf, um Menschen aus Ã¼berfluteten Wohnungen zu retten. Seit dem Wochenende wurden bereits 16 Tote geborgen, wie das Umweltministerium mitteilte. Das Verteidigungsministerium kÃ¼ndigte den Einsatz von MilitÃ¤rhubschraubern an, um bei der Suche nach Vermissten zu helfen.



Der Regen lÃ¶ste auch Erdrutsche aus, unter anderem in der Umgebung der Touristenstadt Da Lat in den Bergen. Nach Angaben des Wetterdienstes fielen in der Region seit dem Wochenende bis zu 600 Liter Regen pro Quadratmeter. Der Hotelbesitzer Vu Huu Son sagte, nur noch eine ZufahrtsstraÃŸe in die Stadt sei passierbar. Die meisten Touristen seien aber schon vor dem Unwetter abgereist oder hÃ¤tten ihre Reisen storniert. Nach Berichten staatlicher Medien wurde auf mehreren Bahnstrecken zwischen dem Norden und dem SÃ¼den auch der Zugbetrieb eingestellt.



In Vietnam gibt es in der Regenzeit zwischen Juni und November oft Unwetter. Durch den vom Menschen verursachten Klimawandel werden extreme Wetterereignisse hÃ¤ufiger und heftiger. Bis Ende Oktober wurden im Zusammenhang mit Naturkatastrophen in Vietnam nach Angaben des Umweltministeriums bereits 279 Todesopfer oder Vermisste verzeichnet.