BeschÃ¤ftigtenzahl in Autoindustrie sinkt auf Tiefstand

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - In der deutschen Industrie sind zuletzt viele Stellen abgebaut worden. Besonders betroffen ist die Automobilindustrie: Zum Ende des dritten Quartals 2025 arbeiteten gut 48.700 weniger BeschÃ¤ftigte in der Branche als noch ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag mitteilte. Das entsprach einem RÃ¼ckgang von 6,3 Prozent - so hoch wie in keiner anderen groÃŸen Industriebranche mit mehr als 200.000 BeschÃ¤ftigten.



Mit 721.400 hat die Zahl der BeschÃ¤ftigten in der Automobilindustrie einen Tiefstand erreicht: Weniger Menschen waren hier zuletzt Ende des zweiten Quartals 2011 beschÃ¤ftigt gewesen (718.000). Dennoch bleibt die Automobilindustrie gemessen an der BeschÃ¤ftigtenzahl die zweitgrÃ¶ÃŸte Industriebranche nach dem Maschinenbau mit rund 934.200 BeschÃ¤ftigten zum Ende des dritten Quartals 2025.



Zum Vergleich: Im Verarbeitenden Gewerbe insgesamt waren rund 5,43 Millionen BeschÃ¤ftigte tÃ¤tig - ein RÃ¼ckgang von 120.300 oder 2,2 Prozent binnen eines Jahres.



Innerhalb der Automobilindustrie sind die Zulieferer deutlich stÃ¤rker vom Stellenabbau betroffen als die Autohersteller. Bei Letzteren waren im Bereich der Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren mit 446.800 BeschÃ¤ftigten zum Ende des dritten Quartals dieses Jahres 3,8 Prozent weniger Personen beschÃ¤ftigt als ein Jahr zuvor. In der Zulieferbranche der Herstellung von Karosserien, Aufbauten und AnhÃ¤ngern betrug der BeschÃ¤ftigtenrÃ¼ckgang 4,0 Prozent auf zuletzt 39.200. Deutlich hÃ¶her fiel er im Zulieferbereich der Herstellung von Teilen und ZubehÃ¶r fÃ¼r Kraftwagen mit 11,1 Prozent im selben Zeitraum aus. Hier arbeiteten zuletzt knapp 235.400 Personen.



Nicht allein in der Automobilindustrie mitsamt ihren Zulieferbetrieben, auch in anderen groÃŸen Industriebranchen wurden zuletzt Stellen abgebaut, so das Bundesamt weiter. In der Metallerzeugung und -bearbeitung sank die BeschÃ¤ftigtenzahl binnen eines Jahres um 5,4 Prozent auf 215.400 zum Ende des dritten Quartals 2025. In der Herstellung von DatenverarbeitungsgerÃ¤ten, elektronischen und optischen Erzeugnissen ging sie im selben Zeitraum um 3,0 Prozent zurÃ¼ck auf 310.300 BeschÃ¤ftigte. Etwas hÃ¶her als im Durchschnitt fiel der BeschÃ¤ftigtenrÃ¼ckgang auch in der Kunststoffindustrie (-2,6 Prozent auf 321.400) sowie in der Herstellung von Metallerzeugnissen (-2,5 Prozent auf 491.500) aus.



Wie im Durchschnitt der gesamten Industrie sank die Zahl der BeschÃ¤ftigten auch im Maschinenbau binnen eines Jahres um 2,2 Prozent: Hier waren Ende des dritten Quartals 2025 rund 934.200 Personen beschÃ¤ftigt. In der chemischen Industrie (-1,2 Prozent auf 323.600 Personen) und der Herstellung von elektrischer AusrÃ¼stung (-0,4 Prozent auf 387.500 Personen) war der BeschÃ¤ftigtenrÃ¼ckgang unterdurchschnittlich.



DemgegenÃ¼ber war die Nahrungsmittelindustrie die einzige groÃŸe Industriebranche, in der die Zahl der BeschÃ¤ftigten mit einem Zuwachs von 8.800 oder 1,8 Prozent auf 510.500 Personen zum Ende des dritten Quartals 2025 grÃ¶ÃŸer war als ein Jahr zuvor.

