Abholzungsgesetz: Mehrheit der EU-LÃ¤nder fÃ¼r Aufschub um ein weiteres Jahr

Wald und AnbauflÃ¤che in Indonesien

In der Debatte um ein EU-Gesetz gegen Abholzung haben die MitgliedslÃ¤nder mehrheitlich fÃ¼r einen erneuten Aufschub gestimmt und ein AbschwÃ¤chen der Regeln in Aussicht gestellt.

In der Debatte um ein EU-Gesetz gegen Abholzung haben die MitgliedslÃ¤nder mehrheitlich fÃ¼r einen erneuten Aufschub gestimmt und ein AbschwÃ¤chen der Regeln in Aussicht gestellt. Die Vertreter der 27 LÃ¤nder einigten sich am Mittwoch in BrÃ¼ssel nach Diplomatenangaben darauf, dass die Vorschriften erst Ende 2026 greifen sollen. Bis dahin wollen insbesondere Deutschland und Ã–sterreich noch ZugestÃ¤ndnisse an betroffene Firmen durchsetzen.



Das EU-Gesetz fÃ¼r entwaldungsfreie Lieferketten verbietet den Verkauf von Produkten, deren Anbaugebiete nach 2020 abgeholzt wurden. Neben Kaffee, Kakao und PalmÃ¶l gilt dies auch fÃ¼r Soja, Kautschuk und Rindfleisch. Unternehmen sollen die Einhaltung mit Hilfe von satellitengestÃ¼tzten Ortsdaten in den AnbaulÃ¤ndern sicherstellen und an BrÃ¼ssel berichten.



Die Vorschriften greifen derzeit noch nicht, stehen aber seit Monaten in der Kritik. Waldbesitzer und Unternehmen der Lebensmittelindustrie befÃ¼rchten einen zu hohen Verwaltungsaufwand. International hagelte es Beschwerden von Handelspartnern der EU, darunter Brasilien und Indonesien, weil die Anforderungen aus BrÃ¼ssel am Ende bei den Bauern vor Ort liegen.



Aufgrund der Kritik der Handelspartner war das Gesetz schon einmal aufgeschoben worden, Stichtag ist aktuell der 30. Dezember dieses Jahres. Eine Mehrheit der 27 EU-LÃ¤nder sprach sich nun fÃ¼r eine Verschiebung um ein weiteres Jahr aus.



Die Mitgliedstaaten fordern die EU-Kommission den Angaben zufolge auf, das Gesetz im April des kommenden Jahres genauer auf den PrÃ¼fstand zu stellen. Diese soll dann Ã„nderungen vorschlagen, fÃ¼r die bis zum Stichtag am Jahresende keine Zeit mehr bleibt. Kommt es dazu, kÃ¶nnte das Gesetz bis zum neuen Stichtag abermals anders aussehen.



Schon am Mittwoch einigten sich die Staaten den Angaben zufolge darauf, zahlreiche Unternehmen aus der Verantwortung zu nehmen. Eine solche Ã„nderung hatte die EU-Kommission vorgeschlagen: Nur der erste Importeur auf den EU-Markt soll Angaben zur Herkunft der Produkten machen mÃ¼ssen und diese an seine Handelspartner weitergeben. Bisher sieht das Gesetz eine Dokumentationspflicht fÃ¼r die gesamte Lieferkette vor.



AuÃŸerdem wollen die EU-LÃ¤nder wie von der Kommission vorgeschlagen kleinen Firmen die Umsetzung erleichtern. Anstatt jedes Produkt zu dokumentieren, sollen sie sich nur einmal registrieren mÃ¼ssen. Wenn ein kleines Unternehmen schon in einer nationalen Datenbank eines EU-Mitgliedslands ist, muss es sich nicht noch einmal bei der EU-Kommission anmelden.



Die Ã„nderungen gehen nun in die Beratungen mit dem Europaparlament, das in der kommenden Woche seine Verhandlungsposition festlegen will. Bis zum Stichtag Ende dieses Jahres muss ein Kompromiss stehen, damit das Gesetz nicht in seiner aktuellen Form automatisch greift.