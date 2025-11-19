Politik

Sabotage-VorwÃ¼rfe: Polen schlieÃŸt russisches Konsulat in Danzig

  • dts - 19. November 2025, 17:08 Uhr
Grenze zwischen Polen und Deutschland (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Danzig (dts Nachrichtenagentur) - Der stellvertretende polnische MinisterprÃ¤sident und AuÃŸenminister, Radoslaw Sikorski, hat am Mittwoch bekanntgegeben, dass Polen das russische Konsulat in Danzig schlieÃŸen werde. Das berichten polnische Medien. Sikorski erklÃ¤rte, dass Polen nicht vorhabe, die diplomatischen Beziehungen zu Russland abzubrechen.

Der Schritt ist eine Reaktion auf die jÃ¼ngsten Explosionen an Bahnstrecken in Polen, fÃ¼r die die polnische Regierung Russland verantwortlich macht. Premierminister Donald Tusk hatte am Dienstag mitgeteilt, dass zwei ukrainische StaatsbÃ¼rger, die mit den russischen Geheimdiensten zusammengearbeitet haben sollen, fÃ¼r die Sabotageakte verantwortlich seien.

Der Kreml reagierte mit Bedauern. Die Beziehungen zu Polen hÃ¤tten sich verschlechtert, hieÃŸ es. Das russische AuÃŸenministerium kÃ¼ndigte an, dass Russland die Zahl der Mitarbeiter der diplomatischen und konsularischen Vertretungen Polens in Russland reduzieren werde.

