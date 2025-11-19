Abu Dhabi (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat in Abu Dhabi den geplanten Einstieg des Staatsfonds ADQ beim Chemiekonzern Covestro verteidigt. "Es geht um das Sichern von ArbeitsplÃ¤tzen und eines starken Unternehmens", sagte Reiche den Sendern RTL und ntv. Der Deal wÃ¤re der erste Kauf eines Dax-Konzerns durch ein staatliches Unternehmen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten.
Reiche wies Kritik zurÃ¼ck, der Einstieg kÃ¶nne einen Ausverkauf deutscher Industrie bedeuten. Die Branche leide seit Jahren unter hohen Energiepreisen, BÃ¼rokratie und langen Genehmigungsprozessen. Ein internationaler Partner sei daher "ein Riesenerfolg".
Die auf sieben Jahre begrenzten Standortgarantien sieht Reiche gelassen: "Keine Regierung der Welt kann sagen, was in acht oder zehn Jahren ist." Die Vereinigten Arabischen Emirate hÃ¤tten groÃŸes Interesse am Industriestandort Deutschland und brÃ¤chten dem Unternehmen "hohen Respekt" entgegen. Deutschland werde als Investitionsstandort daher wieder attraktiver - Covestro werde "nicht der letzte Fall" sein.
Wirtschaft
Reiche verteidigt mÃ¶glichen Covestro-Deal
- dts - 19. November 2025, 13:59 Uhr
.
