Lula bei der COP: Brasilien macht bei UN-Klimakonferenz in BelÃ©m Tempo

Brasiliens Staatschef Luiz InÃ¡cio Lula da Silva

Brasiliens Staatschef Luiz InÃ¡cio Lula da Silva ist in BelÃ©m eingetroffen, um bei der dortigen Weltklimakonferenz zu einem frÃ¼hen Durchbruch in den Verhandlungen beizutragen. Der PrÃ¤sident landete am Mittwochvormittag (Ortszeit) in der Amazonas-Stadt, wie das brasilianische PrÃ¤sidialamt der Nachrichtenagentur AFP mitteilte. Aus Verhandlungskreisen verlautete, dass Lula in BelÃ©m unter anderem eine Gruppe von EU-Ministern treffe, darunter Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD).



Es ist ungewÃ¶hnlich, dass Staatschefs nach einem Gipfel zum Auftakt der Weltklimakonferenzen noch einmal an den Verhandlungsort zurÃ¼ckkehren. Lula hat der COP30 allerdings von Beginn an groÃŸes politisches Gewicht beigemessen und dringt auch aus innenpolitischen GrÃ¼nden auf einen erfolgreichen Ausgang.Â



Allerdings haben die rund 190 an den Verhandlungen beteiligten Staaten unterschiedliche rote Linien bei Verhandlungsthemen wie Klimafinanzierung und HandelsmaÃŸnahmen. Die franzÃ¶sische Klimaministerin Monique Barbut sagte AFP am Mittwochvormittag (Ortszeit), die Verhandler seien von einer Einigung "noch weit" entfernt.



Die brasilianische COP-PrÃ¤sidentschaft hatte am Dienstagmorgen nach nÃ¤chtlichen Verhandlungen ungewÃ¶hnlich frÃ¼h einen ersten Entwurf fÃ¼r einen Beschlusskompromiss vorgelegt, der den Titel "Global MutirÃ£o" trÃ¤gt und sich damit auf dasÂ Konzept der brasilianischen Indigenen fÃ¼r einen gemeinsamen Kraftakt zur Ãœberwindung einer Herausforderung bezieht. Er enthÃ¤lt noch verschiedene unterschiedlich weitreichende und teils widersprÃ¼chliche Optionen. Besonders umstritten sind die Klimafinanzierung, ein Bekenntnis zu einer Abkehr von fossilen EnergietrÃ¤gern sowie sogenannte einseitige HandelsmaÃŸnahmen.Â



FÃ¼r Mittwoch wurde eine Ã¼berarbeitete Fassung des Textentwurfs erwartet. COP30-PrÃ¤sident AndrÃ© CorrÃªa do Lago sagte am Rande der Verhandlungen am Dienstagabend mit einem LÃ¤cheln, am Mittwoch kÃ¶nne es "spÃ¤t werden".



Die COP-PrÃ¤sidentschaft verfolgt den Plan, zuerst den "Global MutirÃ£o" mit den schwierigen und politischen Vereinbarungen von den Delegationen absegnen zu lassen und dann am Freitag Ã¼ber die Ã¼brigen, eher technischen Fragen zu entscheiden.



Offiziell soll die Weltklimakonferenz am Freitag um 18.00 Uhr Ortszeit (22.00 Uhr MEZ) zu Ende gehen. In den vergangenen Jahren war allerdings immer mindestens um etwa 24 Stunden oder mehr Ã¼berzogen worden. Laut der Klima-Website "Carbon Brief" waren die Verhandler zuletzt 2003 in Mailand nahezu pÃ¼nktlich fertig geworden.