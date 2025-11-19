Politik

Lula bei der COP: Brasilien macht bei UN-Klimakonferenz in BelÃ©m Tempo

  • AFP - 19. November 2025, 15:29 Uhr
Bild vergrößern: Lula bei der COP: Brasilien macht bei UN-Klimakonferenz in BelÃ©m Tempo
Brasiliens Staatschef Luiz InÃ¡cio Lula da Silva
Bild: AFP

.

Brasiliens Staatschef Luiz InÃ¡cio Lula da Silva ist in BelÃ©m eingetroffen, um bei der dortigen Weltklimakonferenz zu einem frÃ¼hen Durchbruch in den Verhandlungen beizutragen. Der PrÃ¤sident landete am Mittwochvormittag (Ortszeit) in der Amazonas-Stadt, wie das brasilianische PrÃ¤sidialamt der Nachrichtenagentur AFP mitteilte. Aus Verhandlungskreisen verlautete, dass Lula in BelÃ©m unter anderem eine Gruppe von EU-Ministern treffe, darunter Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD).

Es ist ungewÃ¶hnlich, dass Staatschefs nach einem Gipfel zum Auftakt der Weltklimakonferenzen noch einmal an den Verhandlungsort zurÃ¼ckkehren. Lula hat der COP30 allerdings von Beginn an groÃŸes politisches Gewicht beigemessen und dringt auch aus innenpolitischen GrÃ¼nden auf einen erfolgreichen Ausgang.Â 

Allerdings haben die rund 190 an den Verhandlungen beteiligten Staaten unterschiedliche rote Linien bei Verhandlungsthemen wie Klimafinanzierung und HandelsmaÃŸnahmen. Die franzÃ¶sische Klimaministerin Monique Barbut sagte AFP am Mittwochvormittag (Ortszeit), die Verhandler seien von einer Einigung "noch weit" entfernt.

Die brasilianische COP-PrÃ¤sidentschaft hatte am Dienstagmorgen nach nÃ¤chtlichen Verhandlungen ungewÃ¶hnlich frÃ¼h einen ersten Entwurf fÃ¼r einen Beschlusskompromiss vorgelegt, der den Titel "Global MutirÃ£o" trÃ¤gt und sich damit auf dasÂ Konzept der brasilianischen Indigenen fÃ¼r einen gemeinsamen Kraftakt zur Ãœberwindung einer Herausforderung bezieht. Er enthÃ¤lt noch verschiedene unterschiedlich weitreichende und teils widersprÃ¼chliche Optionen. Besonders umstritten sind die Klimafinanzierung, ein Bekenntnis zu einer Abkehr von fossilen EnergietrÃ¤gern sowie sogenannte einseitige HandelsmaÃŸnahmen.Â 

FÃ¼r Mittwoch wurde eine Ã¼berarbeitete Fassung des Textentwurfs erwartet. COP30-PrÃ¤sident AndrÃ© CorrÃªa do Lago sagte am Rande der Verhandlungen am Dienstagabend mit einem LÃ¤cheln, am Mittwoch kÃ¶nne es "spÃ¤t werden".

Die COP-PrÃ¤sidentschaft verfolgt den Plan, zuerst den "Global MutirÃ£o" mit den schwierigen und politischen Vereinbarungen von den Delegationen absegnen zu lassen und dann am Freitag Ã¼ber die Ã¼brigen, eher technischen Fragen zu entscheiden.

Offiziell soll die Weltklimakonferenz am Freitag um 18.00 Uhr Ortszeit (22.00 Uhr MEZ) zu Ende gehen. In den vergangenen Jahren war allerdings immer mindestens um etwa 24 Stunden oder mehr Ã¼berzogen worden. Laut der Klima-Website "Carbon Brief" waren die Verhandler zuletzt 2003 in Mailand nahezu pÃ¼nktlich fertig geworden.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Neuer Rundfunkstaatsvertrag nach Zustimmung Brandenburgs beschlossen
    Neuer Rundfunkstaatsvertrag nach Zustimmung Brandenburgs beschlossen

    Der Landtag in Brandenburg hat am Mittwoch trotz der Ablehnung des mit der SPD regierenden BSW als letztes Landesparlament dem neuen Rundfunkstaatsvertrag zugestimmt. Damit kann

    Mehr
    Erstmals seit Ã¼ber hundert Jahren: Sozialdemokraten verlieren Macht in Kopenhagen
    Erstmals seit Ã¼ber hundert Jahren: Sozialdemokraten verlieren Macht in Kopenhagen

    Bei den Regional- und Kommunalwahlen in DÃ¤nemark haben die Sozialdemokraten von MinisterprÃ¤sidentin Mette Frederiksen eine herbe Schlappe hinnehmen mÃ¼ssen. Unter anderem

    Mehr
    US-PrÃ¤sident Trump geht Journalistinnen verbal an
    US-PrÃ¤sident Trump geht Journalistinnen verbal an

    US-PrÃ¤sident Donald Trump ist in den vergangenen Tagen mehrmals verbal ausfallend gegenÃ¼ber Journalistinnen geworden. Nachdem eine Journalistin des Senders ABC wÃ¤hrend des

    Mehr
    BrÃ¼ssel schlÃ¤gt ZugestÃ¤ndnisse an KI-Firmen vor - Entsetzen bei DatenschÃ¼tzern
    BrÃ¼ssel schlÃ¤gt ZugestÃ¤ndnisse an KI-Firmen vor - Entsetzen bei DatenschÃ¼tzern
    Autonomes Fahren: Deutsche Autobauer laut Studie gut aufgestellt - doch China holt auf
    Autonomes Fahren: Deutsche Autobauer laut Studie gut aufgestellt - doch China holt auf
    Medienbericht: Geplante ErÃ¶ffnung von Stuttgart 21 wird erneut verschoben
    Medienbericht: Geplante ErÃ¶ffnung von Stuttgart 21 wird erneut verschoben
    Niederlande setzen staatliche Kontrolle Ã¼ber Chip-Hersteller Nexperia aus
    Niederlande setzen staatliche Kontrolle Ã¼ber Chip-Hersteller Nexperia aus
    Partnerin im Auto getÃ¶tet und mit Leiche durch Berlin gefahren: Lange Haftstrafe
    Partnerin im Auto getÃ¶tet und mit Leiche durch Berlin gefahren: Lange Haftstrafe
    Ã–zdemir kritisiert neue VerzÃ¶gerungen bei Stuttgart 21
    Ã–zdemir kritisiert neue VerzÃ¶gerungen bei Stuttgart 21
    Beteiligtes Auto verursachte Unfall mit vier Toten in Rheinland-Pfalz
    Beteiligtes Auto verursachte Unfall mit vier Toten in Rheinland-Pfalz
    BrieftrÃ¤ger aus Baden-WÃ¼rttemberg soll hunderte Briefe in MÃ¼ll entsorgt haben
    BrieftrÃ¤ger aus Baden-WÃ¼rttemberg soll hunderte Briefe in MÃ¼ll entsorgt haben
    Mann hilft 85-JÃ¤hriger in Nordrhein-Westfalen bei Ausparken und stiehlt GeldbÃ¶rse
    Mann hilft 85-JÃ¤hriger in Nordrhein-Westfalen bei Ausparken und stiehlt GeldbÃ¶rse
    Macron wirft Freizeit-Koksern Mitverantwortung fÃ¼r Drogenkrieg vor
    Macron wirft Freizeit-Koksern Mitverantwortung fÃ¼r Drogenkrieg vor

    Top Meldungen

    Zulassung von Unkrautvernichtern darf nicht automatisch befristet verlÃ¤ngert werden
    Zulassung von Unkrautvernichtern darf nicht automatisch befristet verlÃ¤ngert werden

    Die EuropÃ¤ische Union darf die Zulassung von Unkrautvernichtern oder anderen Pflanzenschutzmitteln nicht automatisch befristet verlÃ¤ngern. Das entschied das EU-Gericht in

    Mehr
    Reiche verteidigt mÃ¶glichen Covestro-Deal
    Reiche verteidigt mÃ¶glichen Covestro-Deal

    Abu Dhabi (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat in Abu Dhabi den geplanten Einstieg des Staatsfonds ADQ beim Chemiekonzern Covestro

    Mehr
    Banken verschÃ¤rfen Kurs gegen digitalen Euro
    Banken verschÃ¤rfen Kurs gegen digitalen Euro

    Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Die deutschen GeldhÃ¤user verschÃ¤rfen im Streit mit der EuropÃ¤ischen Zentralbank (EZB) Ã¼ber die EinfÃ¼hrung einer neuen

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts