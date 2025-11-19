BrieftrÃ¤ger aus Baden-WÃ¼rttemberg soll hunderte Briefe in MÃ¼ll entsorgt haben

BrieftrÃ¤gerin

Ein BrieftrÃ¤ger aus Baden-WÃ¼rttemberg soll hunderte Briefe und Kataloge im MÃ¼ll entsorgt haben. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen Verletzung des Post- und Fernmeldegeheimnisses eingeleitet, wie die Polizei in Ravensburg am Mittwoch mitteilte. Demnach bemerkte ein Anwohner eine verdÃ¤chtig gefÃ¼llte MÃ¼lltonne in Tettnang.



Bei den Ermittlungen rÃ¼ckte der BrieftrÃ¤ger in den Fokus. Er soll in der vergangenen Woche die Post in der Papiertonne entsorgt haben, statt sie zuzustellen.