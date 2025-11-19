Mann hilft 85-JÃ¤hriger in Nordrhein-Westfalen bei Ausparken und stiehlt GeldbÃ¶rse

Mit einem Ablenkungstrick hat ein Unbekannter in Nordrhein-Westfalen die GeldbÃ¶rse einer 85-jÃ¤hrigen Autofahrerin gestohlen. Die Seniorin wollte am Dienstagmittag aus einem Parkplatz einer Bankfiliale in Troisdorf ausparken, wie die Polizei in Siegburg am Mittwoch mitteilte. Dabei stieÃŸ sie mit einem Rad gegen den Bordstein. Ein auf etwa 50 Jahre geschÃ¤tzter Mann Ã¶ffnete ihre BeifahrertÃ¼r und bot seine Hilfe an.
Er wies die 85-JÃ¤hrige an, die linke Fahrzeugseite im Blick zu behalten, wÃ¤hrend er sie aus der ParklÃ¼cke dirigierte. Als der dunkelhaarige Mann verschwunden war, bemerkte die 85-JÃ¤hrige, dass ihre GeldbÃ¶rse aus ihrer Handtasche auf dem Beifahrersitz fehlte. Der etwa 1,75 Meter groÃŸe TatverdÃ¤chtige entkam mutmaÃŸlich mit 190 Euro Bargeld.
Brennpunkte
19. November 2025
