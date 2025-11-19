Ende fÃ¼r Cookie-Banner und KI-Gesetz-Aufschub: BrÃ¼ssel will Digitalregeln Ã¤ndern

Ein Ende der Cookie-Banner auf Webseiten, Ã„nderungen am Datenschutz und ein Aufschub der Regeln fÃ¼r den Einsatz KÃ¼nstlicher Intelligenz (KI): Die EuropÃ¤ische Kommission hat am Mittwoch eine Reihe von Ã„nderungen an den Digitalregeln der EU vorgeschlagen. BrÃ¼ssel will Unternehmen damit Zugang zu mehr Daten verschaffen, um KI-Modelle zu entwickeln. Bei DatenschÃ¼tzern stieÃŸen die PlÃ¤ne bereits im Vorfeld auf scharfe Kritik.
Einer der VorschlÃ¤ge kÃ¶nnte Internetnutzerinnen und -nutzern das Leben deutlich leichter machen. BrÃ¼ssel will erreichen, dass die wegen eines EU-Gesetzes eingefÃ¼hrten Cookie-Banner aus dem Netz verschwinden. In Zukunft solle nicht mehr jede einzelne Webseite um Erlaubnis fÃ¼r die Verarbeitung persÃ¶nlicher Daten fragen mÃ¼ssen. Stattdessen soll eine allgemeine Einstellung im Browser ausreichen.
Die Kommission schlug zudem vor, die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zu Ã¤ndern, mit der die EU weltweit Standards gesetzt hat. Um "Innovationen anzukurbeln", soll das Gesetz "vereinfacht" werden. Aus Sicht der Kommission bleibt der Datenschutz dabei auf "dem hÃ¶chsten Niveau". DatenschÃ¼tzer warnen allerdings, groÃŸe Digitalkonzerne in den USA und China kÃ¶nnten durch die Ã„nderungen auf mehr persÃ¶nliche Daten zugreifen.
AuÃŸerdem reagierte BrÃ¼ssel auf Druck aus der Wirtschaft und machte den Weg fÃ¼r eine Verschiebung eines Teils der KI-Regeln frei. Die Vorgaben fÃ¼r KI-Modelle mit einem "hohen Risiko" - etwa bei der Polizei und im Gesundheitssystem - sollen nicht wie geplant im kommenden August greifen, sondern bis zu 16 Monate spÃ¤ter. Die Entscheidung Ã¼ber das genaue Datum will sich die Kommission noch vorbehalten.
Auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron hatten sich beim Digitalgipfel am Dienstag in Berlin fÃ¼r eine Verschiebung ausgesprochen. Beide LÃ¤nder wollen sich in den anstehenden Verhandlungen unter den 27 EU-Staaten abstimmen. Auch das Europaparlament muss nun Ã¼ber die VorschlÃ¤ge der Kommission beraten, hier formiert sich bereits Widerstand gegen ein ZurÃ¼ckrudern beim Datenschutz.
Technologie
Ende fÃ¼r Cookie-Banner und KI-Gesetz-Aufschub: BrÃ¼ssel will Digitalregeln Ã¤ndern
- AFP - 19. November 2025, 13:58 Uhr
Ein Ende der Cookie-Banner auf Webseiten, Ã„nderungen am Datenschutz und ein Aufschub der Regeln fÃ¼r den Einsatz KÃ¼nstlicher Intelligenz (KI): Die EuropÃ¤ische Kommission hat eine Reihe von Ã„nderungen an den Digitalregeln der EU vorgeschlagen.
Ein Ende der Cookie-Banner auf Webseiten, Ã„nderungen am Datenschutz und ein Aufschub der Regeln fÃ¼r den Einsatz KÃ¼nstlicher Intelligenz (KI): Die EuropÃ¤ische Kommission hat am Mittwoch eine Reihe von Ã„nderungen an den Digitalregeln der EU vorgeschlagen. BrÃ¼ssel will Unternehmen damit Zugang zu mehr Daten verschaffen, um KI-Modelle zu entwickeln. Bei DatenschÃ¼tzern stieÃŸen die PlÃ¤ne bereits im Vorfeld auf scharfe Kritik.
Weitere Meldungen
Deutsche Autobauer sind einer Studie zufolge bei autonomen Fahrfunktionen im internationalen Vergleich gut aufgestellt - schon bald kÃ¶nnten allerdings Hersteller aus China aufMehr
Im Streit zwischen den Niederlanden und China um die Halbleiterproduktion des Unternehmens Nexperia hat die Regierung in Den Haag eingelenkt. Wirtschaftsminister Vincent KarremansMehr
Der OnlinehÃ¤ndler Amazon gilt weiter als sehr groÃŸe Internetplattform in der EuropÃ¤ischen Union und muss damit bestimmte Pflichten erfÃ¼llen. Das EU-Gericht in Luxemburg wiesMehr
Top Meldungen
Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Die deutschen GeldhÃ¤user verschÃ¤rfen im Streit mit der EuropÃ¤ischen Zentralbank (EZB) Ã¼ber die EinfÃ¼hrung einer neuenMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die erneute Verschiebung der Fertigstellung des Bauprojektes Stuttgart 21 ist nach Ansicht des Fahrgastverbandes Pro Bahn ein Debakel fÃ¼r denMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Renten in Deutschland dÃ¼rften bis zum Jahr 2039 insgesamt um gut 45 Prozent steigen. Das geht aus dem Rentenversicherungsbericht 2025Mehr