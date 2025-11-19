Technologie

Ende fÃ¼r Cookie-Banner und KI-Gesetz-Aufschub: BrÃ¼ssel will Digitalregeln Ã¤ndern

  • AFP - 19. November 2025, 13:58 Uhr
Bild vergrößern: Ende fÃ¼r Cookie-Banner und KI-Gesetz-Aufschub: BrÃ¼ssel will Digitalregeln Ã¤ndern
Protest gegen Aufweichung von EU-Digitalregeln in BrÃ¼ssel
Bild: AFP

Ein Ende der Cookie-Banner auf Webseiten, Ã„nderungen am Datenschutz und ein Aufschub der Regeln fÃ¼r den Einsatz KÃ¼nstlicher Intelligenz (KI): Die EuropÃ¤ische Kommission hat am Mittwoch eine Reihe von Ã„nderungen an den Digitalregeln der EU vorgeschlagen. BrÃ¼ssel will Unternehmen damit Zugang zu mehr Daten verschaffen, um KI-Modelle zu entwickeln. Bei DatenschÃ¼tzern stieÃŸen die PlÃ¤ne bereits im Vorfeld auf scharfe Kritik.

Einer der VorschlÃ¤ge kÃ¶nnte Internetnutzerinnen und -nutzern das Leben deutlich leichter machen. BrÃ¼ssel will erreichen, dass die wegen eines EU-Gesetzes eingefÃ¼hrten Cookie-Banner aus dem Netz verschwinden. In Zukunft solle nicht mehr jede einzelne Webseite um Erlaubnis fÃ¼r die Verarbeitung persÃ¶nlicher Daten fragen mÃ¼ssen. Stattdessen soll eine allgemeine Einstellung im Browser ausreichen.

Die Kommission schlug zudem vor, die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zu Ã¤ndern, mit der die EU weltweit Standards gesetzt hat. Um "Innovationen anzukurbeln", soll das Gesetz "vereinfacht" werden. Aus Sicht der Kommission bleibt der Datenschutz dabei auf "dem hÃ¶chsten Niveau". DatenschÃ¼tzer warnen allerdings, groÃŸe Digitalkonzerne in den USA und China kÃ¶nnten durch die Ã„nderungen auf mehr persÃ¶nliche Daten zugreifen.

AuÃŸerdem reagierte BrÃ¼ssel auf Druck aus der Wirtschaft und machte den Weg fÃ¼r eine Verschiebung eines Teils der KI-Regeln frei. Die Vorgaben fÃ¼r KI-Modelle mit einem "hohen Risiko" - etwa bei der Polizei und im Gesundheitssystem - sollen nicht wie geplant im kommenden August greifen, sondern bis zu 16 Monate spÃ¤ter. Die Entscheidung Ã¼ber das genaue Datum will sich die Kommission noch vorbehalten.

Auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron hatten sich beim Digitalgipfel am Dienstag in Berlin fÃ¼r eine Verschiebung ausgesprochen. Beide LÃ¤nder wollen sich in den anstehenden Verhandlungen unter den 27 EU-Staaten abstimmen. Auch das Europaparlament muss nun Ã¼ber die VorschlÃ¤ge der Kommission beraten, hier formiert sich bereits Widerstand gegen ein ZurÃ¼ckrudern beim Datenschutz.

