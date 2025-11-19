Belgischer Bauer gegen Ã–lkonzern: Total in Klimaprozess vor Gericht

In Belgien hat der Prozess eines Landwirts gegen den franzÃ¶sischen Ã–l- und Gaskonzern Total Energies begonnen. Der Rinderbauer Hugues Falys sowie drei Organisationen wollen vor Gericht erreichen, dass Total Verantwortung fÃ¼r Verluste der Landwirtschaft infolge des Klimawandels Ã¼bernehmen muss. Der Konzern wies die Klage schon vor dem ersten Prozesstag als "nicht legitim" zurÃ¼ck.
Die KlÃ¤ger argumentieren, dass Total als fossiler Energiekonzern eine besondere Verantwortung fÃ¼r den Klimawandel trÃ¤gt, weil die FÃ¶rderung und Verbrennung von Ã–l und Gas viele Treibhausgase ausstÃ¶ÃŸt. Falys verweist auf vier Wetterextreme zwischen 2016 und 2020: ein heftiges Unwetter, das seine Erdbeer- und Kartoffelpflanzen zerstÃ¶rte, sowie drei DÃ¼rreperioden. Solche Wetterextreme werden durch den Klimawandel schwerer und hÃ¤ufiger.
"Diese DÃ¼rren haben die Futterproduktion erheblich reduziert. Es war notwendig, den Viehbestand zu verringern, was EinkommenseinbuÃŸen zur Folge hatte", sagte Falys der Nachrichtenagentur AFP. Der Landwirt aus der sÃ¼dbelgischen Provinz Hennegau, der seinen Betrieb inzwischen an seinen Sohn weitergegeben hat, gab sich siegessicher: "Wir haben zahlreiche Argumente, um die Justiz dazu zu bringen, Total Energies in die Knie zu zwingen."
Falys bekommt UnterstÃ¼tzung von Greenpeace, der Ligue des Droits Humains (LDH) und der Organisation Fian, die sich fÃ¼r die weltweite Lebensmittelversorgung einsetzt. Die Organisationen wollen erreichen, dass sich Total aus dem GeschÃ¤ft mit Ã–l und Gas zurÃ¼ckzieht und auf erneuerbare Energien setzt. Der franzÃ¶sische Konzern sei in Belgien MarktfÃ¼hrer fÃ¼r Raffinerie und Vertrieb von ErdÃ¶lprodukten, begrÃ¼ndet LDH-Aktivistin CÃ©line Romainville den Fokus auf Total.
Der Konzern weist die Klage zurÃ¼ck. Ein einzelnes Unternehmen kÃ¶nne nicht fÃ¼r die Funktionsweise der weltweiten Energiewirtschaft der vergangenen 100 Jahre verantwortlich gemacht werden, teilte Total mit. "Es macht keinen Sinn, in diesem Zusammenhang eine individuelle Verantwortung zuzuweisen."
Die PlÃ¤doyers der Verteidigung sind fÃ¼r die kommende Woche geplant. Dann werde Total "nachweisen, dass weder ein Verschulden noch ein direkter Kausalzusammenhang zwischen seinen AktivitÃ¤ten â€“ die gemÃ¤ÃŸ den geltenden Vorschriften ausgeÃ¼bt werden â€“ und den behaupteten SchÃ¤den festgestellt werden kann", erklÃ¤rte der Konzern.
Das Gericht der Stadt Tournai an der franzÃ¶sischen Grenze hat fÃ¼r die kommenden Wochen vier Verhandlungstermine angesetzt. Ein Urteil wird erst im kommenden Jahr erwartet.
Wirtschaft
Belgischer Bauer gegen Ã–lkonzern: Total in Klimaprozess vor Gericht
- AFP - 19. November 2025, 09:45 Uhr
In Belgien hat der Prozess eines Landwirts gegen den franzÃ¶sischen Ã–lkonzern Total begonnen. Der Rinderbauer Hugues Falys will erreichen, dass Total Verantwortung fÃ¼r Verluste der Landwirtschaft infolge des Klimawandels Ã¼bernehmen muss.
In Belgien hat der Prozess eines Landwirts gegen den franzÃ¶sischen Ã–l- und Gaskonzern Total Energies begonnen. Der Rinderbauer Hugues Falys sowie drei Organisationen wollen vor Gericht erreichen, dass Total Verantwortung fÃ¼r Verluste der Landwirtschaft infolge des Klimawandels Ã¼bernehmen muss. Der Konzern wies die Klage schon vor dem ersten Prozesstag als "nicht legitim" zurÃ¼ck.
Weitere Meldungen
China ist nun wieder der wichtigste Handelspartner Deutschlands: Das Land lÃ¶ste mit Exporten und Importen in HÃ¶he von 185,9 Milliarden Euro von Januar bis September 2025Â dieMehr
Schokoladen verschiedener Hersteller haben nach Angaben der Stiftung Warentest bei einer Untersuchung vorwiegend Ã¼berzeugt. "Mehr als die HÃ¤lfte der Produkte schnitt mit GutMehr
Das Gericht der EuropÃ¤ischen Union in Luxemburg entscheidet am Mittwoch Ã¼ber schÃ¤rfere Regeln fÃ¼r Amazon. Der OnlinehÃ¤ndler geht gegen seine Einstufung als sehr groÃŸeMehr
Top Meldungen
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Zwischen 2021 und 2023 haben rund 1.300 Unternehmen ab einer GrÃ¶ÃŸe von 50 tÃ¤tigen Personen teilweise oder vollstÃ¤ndigMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Mit einem AuÃŸenhandelsumsatz von 185,9 Milliarden Euro von Januar bis September 2025 hat China die Vereinigten Staaten wieder als wichtigstenMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der reale Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland ist im September 2025 gegenÃ¼ber August saison- und kalenderbereinigt umMehr