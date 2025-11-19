Wirtschaft

Von 2021 bis 2023: Mehr als 50.000 Jobs ins Ausland verlagert

  • AFP - 19. November 2025, 10:17 Uhr
Bild vergrößern: Von 2021 bis 2023: Mehr als 50.000 Jobs ins Ausland verlagert
GeschÃ¤ftsviertel in Frankfurt am Main
Bild: AFP

Ob aus KostengrÃ¼nden oder wegen fehlender FachkrÃ¤fte: Unternehmen in Deutschland haben in den Jahren 2021 bis 2023 rund 50.800 Stellen ins Ausland verlagert.

Wie das Bundesamt in Wiesbaden ausfÃ¼hrte, verlagerten zwischen 2021 und 2023 rund 1300Â Unternehmen ab 50 BeschÃ¤ftigten Unternehmensfunktionen "teilweise oder vollstÃ¤ndig" von Deutschland ins Ausland. Das waren demnach 2,2Â Prozent aller im Jahr 2023 in Deutschland ansÃ¤ssigen Unternehmen dieser GrÃ¶ÃŸe.

Mit globalen WertschÃ¶pfungsketten verflochten sind indes noch deutlich mehr Firmen: 2023 waren dem Bundesamt zufolge von 59.100Â Unternehmen mit mindestens 50 BeschÃ¤ftigten 34.600 in den grenzÃ¼berschreitenden Waren- oder Dienstleistungsaustausch eingebunden. Dies entspricht einem Anteil von 59Â Prozent.

Bei den Firmen, die Jobs ins Ausland verlagerten, war laut Statistik bei knapp drei Vierteln (74Â Prozent) die Verringerung der Lohnkosten Motivation dafÃ¼r. Bei 62Â Prozent fÃ¼hrte eine strategische Entscheidung der Konzernleitung zur Verlagerung. Andere Kostenvorteile (ohne Lohnkosten) wurden von 59Â Prozent der Unternehmen als Motiv genannt und ein Mangel an FachkrÃ¤ften im Inland von 38Â Prozent der Unternehmen.

Die meisten verlagernden Unternehmen wÃ¤hlten dem Bundesamt zufolge Zielorte innerhalb der EU. Dorthin verlagerten 900Â der Unternehmen; in Staaten auÃŸerhalb der EU 700 der befragten Firmen. Der grÃ¶ÃŸte Netto-Stellenabbau im Zuge von Jobverlagerungen ins Ausland wurde laut Statistik mit 21.100 Stellen im Bereich "Produktion von Waren" verzeichnet.

