Wirtschaft

Bahn verschiebt ErÃ¶ffnung von Stuttgart 21 erneut

  • dts - 19. November 2025, 11:43 Uhr
Bild vergrößern: Bahn verschiebt ErÃ¶ffnung von Stuttgart 21 erneut
Stuttgart-21-Baustelle am Stuttgarter Hauptbahnhof, via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das GroÃŸprojekt Stuttgart 21 soll nicht wie geplant im Dezember 2026 erÃ¶ffnet werden. Das habe Bahn-Chefin Evelyn Palla am Mittwoch dem Aufsichtsrat und den Projektpartnern mitgeteilt, berichtet der "Spiegel" unter Berufung auf Konzernkreise.

Schon im Sommer, und damit noch vor Pallas Amtsantritt, hatten Analysen der DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH sowie des Beratungsunternehmens PWC demnach gezeigt, dass es mit dem geplanten ErÃ¶ffnungsdatum erhebliche Risiken gÃ¤be. Nach einer weiteren ÃœberprÃ¼fung zog Palla jetzt die ReiÃŸleine.

Grund fÃ¼r die aktuelle VerzÃ¶gerung sind technische Probleme am sogenannten Digitalen Knoten Stuttgart - einem Pilotprojekt, mit dem die Leit- und Sicherungstechnik der Bahn im GroÃŸraum Stuttgart digitalisiert wird. Offenbar gibt es Probleme mit der Zulassung und Freigabe von Technik des japanischen Konzerns Hitachi, einem zentralen Projektpartner der Bahn beim Digitalen Knoten.

Einen neuen Termin fÃ¼r die ErÃ¶ffnung nannte Palla bislang nicht. Der kÃ¶nne voraussichtlich erst Mitte des kommenden Jahres genannt werden, wenn ein valides Konzept fÃ¼r die Fertigstellung der Arbeiten vorliege, heiÃŸt es aus dem Konzern. Andernfalls drohe man, weiteres Vertrauen zu verspielen.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Super E10 und Diesel wieder etwas gÃ¼nstiger
    Super E10 und Diesel wieder etwas gÃ¼nstiger

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Kraftstoffpreise in Deutschland sind im Vergleich zur Vorwoche leicht gesunken. Nach einer aktuellen Auswertung des ADAC kostete ein Liter

    Mehr
    Erfurt und Halle bewerben sich als Bahn-Hauptsitz ab 2034
    Erfurt und Halle bewerben sich als Bahn-Hauptsitz ab 2034

    Halle (Saale) (dts Nachrichtenagentur) - Die StÃ¤dte Halle (Saale) und Erfurt haben ihre Bewerbung um den Konzernsitz der Deutschen Bahn konkretisiert. Man rege gemeinsam an, den

    Mehr
    Klingbeil will Produkte aus China unattraktiver machen
    Klingbeil will Produkte aus China unattraktiver machen

    Shanghai (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) will Druck auf China machen, damit Waren deutsche QualitÃ¤ts- und Sicherheitsanforderungen erfÃ¼llen.

    Mehr
    Medienbericht: Geplante ErÃ¶ffnung von Stuttgart 21 wird erneut verschoben
    Medienbericht: Geplante ErÃ¶ffnung von Stuttgart 21 wird erneut verschoben
    Niederlande setzen staatliche Kontrolle Ã¼ber Chip-Hersteller Nexperia aus
    Niederlande setzen staatliche Kontrolle Ã¼ber Chip-Hersteller Nexperia aus
    Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe im September gestiegen
    Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe im September gestiegen
    Amazon scheitert mit Klage gegen strengere Regeln als sehr groÃŸe Internetplattform
    Amazon scheitert mit Klage gegen strengere Regeln als sehr groÃŸe Internetplattform
    GÃ¼nstige Prognose: Renten dÃ¼rften im Sommer stÃ¤rker steigen als zunÃ¤chst erwartet
    GÃ¼nstige Prognose: Renten dÃ¼rften im Sommer stÃ¤rker steigen als zunÃ¤chst erwartet
    Seit April nach Deutschland gekommene Ukrainer sollen BÃ¼rgergeldanspruch verlieren
    Seit April nach Deutschland gekommene Ukrainer sollen BÃ¼rgergeldanspruch verlieren
    Kabinett beschlieÃŸt Gesetzentwurf zur elektronischen FuÃŸfessel
    Kabinett beschlieÃŸt Gesetzentwurf zur elektronischen FuÃŸfessel
    US-BÃ¼rger angeklagt: Prozess um Spionage fÃ¼r China in Rheinland-Pfalz begonnen
    US-BÃ¼rger angeklagt: Prozess um Spionage fÃ¼r China in Rheinland-Pfalz begonnen
    Kabinettsbeschluss: FuÃŸfesseln sollen hÃ¤usliche Gewalt verhindern
    Kabinettsbeschluss: FuÃŸfesseln sollen hÃ¤usliche Gewalt verhindern
    Gerichtsmedizin: Chemie-Vergiftung vermutlich Ursache von Tod von Familie in Istanbul
    Gerichtsmedizin: Chemie-Vergiftung vermutlich Ursache von Tod von Familie in Istanbul

    Top Meldungen

    Von 2021 bis 2023: Mehr als 50.000 Jobs ins Ausland verlagert
    Von 2021 bis 2023: Mehr als 50.000 Jobs ins Ausland verlagert

    Ob aus KostengrÃ¼nden oder wegen fehlender FachkrÃ¤fte: Unternehmen in Deutschland haben in den Jahren 2021 bis 2023 rund 50.800 Stellen ins Ausland verlagert, wie das

    Mehr
    Unternehmensverlagerungen kosten Deutschland viele Jobs
    Unternehmensverlagerungen kosten Deutschland viele Jobs

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Zwischen 2021 und 2023 haben rund 1.300 Unternehmen ab einer GrÃ¶ÃŸe von 50 tÃ¤tigen Personen teilweise oder vollstÃ¤ndig

    Mehr
    China wieder wichtigster Handelspartner Deutschlands
    China wieder wichtigster Handelspartner Deutschlands

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Mit einem AuÃŸenhandelsumsatz von 185,9 Milliarden Euro von Januar bis September 2025 hat China die Vereinigten Staaten wieder als wichtigsten

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts