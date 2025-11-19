Bahn verschiebt ErÃ¶ffnung von Stuttgart 21 erneut

Stuttgart-21-Baustelle am Stuttgarter Hauptbahnhof, via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das GroÃŸprojekt Stuttgart 21 soll nicht wie geplant im Dezember 2026 erÃ¶ffnet werden. Das habe Bahn-Chefin Evelyn Palla am Mittwoch dem Aufsichtsrat und den Projektpartnern mitgeteilt, berichtet der "Spiegel" unter Berufung auf Konzernkreise.



Schon im Sommer, und damit noch vor Pallas Amtsantritt, hatten Analysen der DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH sowie des Beratungsunternehmens PWC demnach gezeigt, dass es mit dem geplanten ErÃ¶ffnungsdatum erhebliche Risiken gÃ¤be. Nach einer weiteren ÃœberprÃ¼fung zog Palla jetzt die ReiÃŸleine.



Grund fÃ¼r die aktuelle VerzÃ¶gerung sind technische Probleme am sogenannten Digitalen Knoten Stuttgart - einem Pilotprojekt, mit dem die Leit- und Sicherungstechnik der Bahn im GroÃŸraum Stuttgart digitalisiert wird. Offenbar gibt es Probleme mit der Zulassung und Freigabe von Technik des japanischen Konzerns Hitachi, einem zentralen Projektpartner der Bahn beim Digitalen Knoten.



Einen neuen Termin fÃ¼r die ErÃ¶ffnung nannte Palla bislang nicht. Der kÃ¶nne voraussichtlich erst Mitte des kommenden Jahres genannt werden, wenn ein valides Konzept fÃ¼r die Fertigstellung der Arbeiten vorliege, heiÃŸt es aus dem Konzern. Andernfalls drohe man, weiteres Vertrauen zu verspielen.

