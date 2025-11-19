Finanzen

Banken verschÃ¤rfen Kurs gegen digitalen Euro

  • dts - 19. November 2025, 13:42 Uhr
Bild vergrößern: Banken verschÃ¤rfen Kurs gegen digitalen Euro
EuromÃ¼nze (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Die deutschen GeldhÃ¤user verschÃ¤rfen im Streit mit der EuropÃ¤ischen Zentralbank (EZB) Ã¼ber die EinfÃ¼hrung einer neuen DigitalwÃ¤hrung den Ton. "Der digitale Euro ist ein politisch aufgeladenes GroÃŸprojekt mit vielen Versprechen, aber bislang ohne Ã¼berzeugende Wirkung", sagte Sparkassen-PrÃ¤sident Ulrich Reuter dem "Handelsblatt" (Donnerstagsausgabe). "Was wir aktuell sehen, ist ein bÃ¼rokratisch Ã¼berfrachtetes Vorhaben mit unklarer Funktion und enormen Kostenrisiken."

Die Menschen erwarteten einfache, sichere und sinnvolle LÃ¶sungen und keine digitalpolitischen Prestigeprojekte, deren Nutzen sich selbst Fachleuten nur schwer erschlieÃŸe, so Reuter. "So kann Europa seine digitale SouverÃ¤nitÃ¤t nicht stÃ¤rken." Tanja MÃ¼ller-Ziegler, VorstÃ¤ndin beim Genossenschaftsverband BVR, warnte vor den hohen Kosten bei einer EinfÃ¼hrung. "Das kÃ¶nnte EZB-GewinnausschÃ¼ttungen an nationale Haushalte Ã¼ber die Bundesbank weiter verzÃ¶gern - und damit indirekt auf Kosten des Steuerzahlers gehen", sagte sie dem "Handelsblatt".

Die Aussagen von MÃ¼ller-Ziegler und Reuter machen deutlich, dass der seit Monaten schwelende Konflikt zwischen den GeldhÃ¤usern und der EZB hitziger wird. Die Notenbank treibt die Arbeiten an einer DigitalwÃ¤hrung fÃ¼r Privatkunden voran und strebt eine EinfÃ¼hrung 2029 an. Die Politik muss sich dafÃ¼r auf EU-Ebene allerdings noch auf einen Rechtsrahmen verstÃ¤ndigen. Die Banken wollen, dass die Politik der EZB dabei zumindest enge Grenzen setzt.

