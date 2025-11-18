Finanzen

CDU will ZugestÃ¤ndnisse bei Besetzung von Rentenkommission

  • dts - 18. November 2025, 19:41 Uhr
Bild vergrößern: CDU will ZugestÃ¤ndnisse bei Besetzung von Rentenkommission
Seniorin (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Streit Ã¼ber die geplante Rentenreform fordert die Union nun ZugestÃ¤ndnisse bei der Rentenkommission. Andreas Jung, stellvertretender Bundesvorsitzender der Partei, und Manuel Hagel, CDU-Landesvorsitzender in Baden-WÃ¼rttemberg, schlagen vor, dass der vom Kabinett beschlossene Gesetzentwurf weitgehend bleiben soll, wie er ist, und die jungen CDU-Abgeordneten die MÃ¶glichkeit bekommen sollen, die darÃ¼ber hinaus angestrebte groÃŸe Rentenreform unmittelbar mitzugestalten.

"Es gilt jetzt, nach vorn zu schauen und BrÃ¼cken zu bauen", sagte Jung der "Welt" (Mittwochausgabe). "Ein Baustein sollte dabei jedenfalls eine politisch besetzte Rentenkommission sein - mit Vertretern der Jungen Gruppe am Tisch und mit einem klaren Mandat: eine glaubwÃ¼rdige Reform fÃ¼r Nachhaltigkeit in der Rentenfinanzierung in der Zeit nach 2031", erklÃ¤rte der stellvertretende CDU-Vorsitzende. "Das kann dann die Grundlage fÃ¼r weitere GesprÃ¤che zur Rentenfrage in der Koalition sein." Bislang war geplant, die Rentenkommission nicht "politisch aufzusetzen", also nicht mit Abgeordneten, Ministern oder FunktionÃ¤ren zu besetzen, sondern mit Fachleuten auÃŸerhalb der Politik.

Der baden-wÃ¼rttembergische Landesvorsitzende der CDU, Manuel Hagel, Ã¤uÃŸerte sich Ã¤hnlich. "Es steht auÃŸer Frage: Wir mÃ¼ssen unsere Altersvorsorgesysteme zukunftsfest machen", sagte Hagel dem "Handelsblatt" (Mittwochausgabe). "Mein Vorschlag: Die Rentenkommission sollte einen klar umrissenen politischen Arbeitsauftrag erhalten, der danach von der Koalition auch umgesetzt wird."

Es gehe darum, die Leistung der Ã„lteren wertzuschÃ¤tzen und gleichzeitig ein faires und verantwortungsvolles Rentensystem fÃ¼r die Zukunft zu schaffen. "Genau das baut BrÃ¼cken und ist der Ausgleich zwischen Ã„lteren und JÃ¼ngeren", erlÃ¤uterte der CDU-Spitzenkandidat fÃ¼r die Landtagswahl in Baden-WÃ¼rttemberg im kommenden Jahr. "Wir haben jetzt die Chance auf einen Agenda-Moment fÃ¼r einen neuen, nationalen Generationenvertrag."

Der Juso-Bundesvorsitzende Philipp TÃ¼rmer kritisierte den unioninternen Widerstand gegen das Rentenpaket der Bundesregierung. "Der stÃ¤ndige Abgesang auf die gesetzliche Rente und diese unsÃ¤glichen KÃ¼rzungsdebatten gehen mir gehÃ¶rig auf die Nerven", sagte Juso-Chef Philipp TÃ¼rmer dem "Tagesspiegel" (Mittwochausgabe). "Eine schwache gesetzliche Rente kÃ¶nnen sich ohnehin nur die leisten, die ein paar Millionen auf dem Konto liegen haben."

Anders als die Vertreter der Jungen Union hÃ¤lt er die PlÃ¤ne zudem nicht fÃ¼r generationenfeindlich. "Bei der Rente gibt es keinen Konflikt zwischen Alt und Jung, sondern zwischen Arm und Reich", sagte TÃ¼rmer. Auch er sieht Reformbedarf bei der gesetzlichen Rente. StÃ¤rken will er sie jedoch Ã¼ber die Ausweitung der Beitragszahler und mehr Umverteilung innerhalb des Systems. "So bekommen wir auch die Herausforderungen, die ab Anfang der 2030er-Jahre entstehen, abgefedert."

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Schwesig will Rentenpaket nicht aufschnÃ¼ren
    Schwesig will Rentenpaket nicht aufschnÃ¼ren

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die MinisterprÃ¤sidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), ist offen fÃ¼r GesprÃ¤che mit CDU und CSU, um MissverstÃ¤ndnisse

    Mehr
    Bericht: Geywitz soll neue VizeprÃ¤sidentin des Rechnungshofs werden
    Bericht: Geywitz soll neue VizeprÃ¤sidentin des Rechnungshofs werden

    Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Die ehemalige Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) soll neue VizeprÃ¤sidentin des Bundesrechnungshofs werden. Das berichtet die "Bild"

    Mehr
    Sparkassen rechnen 2025 mit GewinnrÃ¼ckgang

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die 341 Sparkassen in Deutschland werden im laufenden Jahr nach eigener EinschÃ¤tzung etwas weniger Gewinn machen als 2024. "Wir erwarten wegen

    Mehr
    US-Kartellverfahren beendet: Meta kann Instagram und Whatsapp behalten
    US-Kartellverfahren beendet: Meta kann Instagram und Whatsapp behalten
    Umfrage: GroÃŸteil der E-Auto-Fahrer lehnt Tesla aus politischen GrÃ¼nden ab
    Umfrage: GroÃŸteil der E-Auto-Fahrer lehnt Tesla aus politischen GrÃ¼nden ab
    Digitalgipfel in Berlin: 18 europÃ¤ische KI-Partnerschaften verkÃ¼ndet
    Digitalgipfel in Berlin: 18 europÃ¤ische KI-Partnerschaften verkÃ¼ndet
    Gipfel in Berlin: Merz sieht
    Gipfel in Berlin: Merz sieht "digitale SouverÃ¤nitÃ¤t" als "zentral fÃ¼r Europa"
    Vor Kongressvotum: Epstein-Opfer fordern Freigabe aller Akten
    Vor Kongressvotum: Epstein-Opfer fordern Freigabe aller Akten
    EU-Beitrittsperspektive: Wadephul dringt auf schnelle Regierungsbildung im Kosovo
    EU-Beitrittsperspektive: Wadephul dringt auf schnelle Regierungsbildung im Kosovo
    Weimer weist VorwÃ¼rfe zurÃ¼ck
    Weimer weist VorwÃ¼rfe zurÃ¼ck
    Venezolanische OppositionsfÃ¼hrerin Machado blickt auf
    Venezolanische OppositionsfÃ¼hrerin Machado blickt auf "neue Ã„ra" ohne Maduro
    Sieben Jahre nach Khashoggi-Mord: Trump erklÃ¤rt bin Salman fÃ¼r unschuldig
    Sieben Jahre nach Khashoggi-Mord: Trump erklÃ¤rt bin Salman fÃ¼r unschuldig
    Bahn-Sabotage in Polen: Merz vermutet wie Tusk russische Verantwortung
    Bahn-Sabotage in Polen: Merz vermutet wie Tusk russische Verantwortung

    Top Meldungen

    EU-Kommission genehmigt Zahlungen fÃ¼r Kohleausstieg in der Lausitz
    EU-Kommission genehmigt Zahlungen fÃ¼r Kohleausstieg in der Lausitz

    BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EuropÃ¤ische Kommission hat am Dienstag die EntschÃ¤digungsregelung fÃ¼r den Braunkohleausstieg der Lausitz Energie Kraftwerke AG (LEAG)

    Mehr
    Stegner fordert AufklÃ¤rung von Weimer
    Stegner fordert AufklÃ¤rung von Weimer

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der SPD-Bundestagsabgeordnete Ralf Stegner hat von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer AufklÃ¤rung Ã¼ber die GeschÃ¤fte der von ihm gegrÃ¼ndeten

    Mehr
    Umstrittener Abschnitt der A1 in der Eifel darf gebaut werden
    Umstrittener Abschnitt der A1 in der Eifel darf gebaut werden

    Im langen Streit um einen geplanten neuen Abschnitt der Autobahn 1 in der Eifel hat das Bundesverwaltungsgericht eine Klage von NaturschÃ¼tzern abgewiesen. Der LÃ¼ckenschluss sei

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts