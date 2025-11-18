CDU will ZugestÃ¤ndnisse bei Besetzung von Rentenkommission

Seniorin (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Streit Ã¼ber die geplante Rentenreform fordert die Union nun ZugestÃ¤ndnisse bei der Rentenkommission. Andreas Jung, stellvertretender Bundesvorsitzender der Partei, und Manuel Hagel, CDU-Landesvorsitzender in Baden-WÃ¼rttemberg, schlagen vor, dass der vom Kabinett beschlossene Gesetzentwurf weitgehend bleiben soll, wie er ist, und die jungen CDU-Abgeordneten die MÃ¶glichkeit bekommen sollen, die darÃ¼ber hinaus angestrebte groÃŸe Rentenreform unmittelbar mitzugestalten.



"Es gilt jetzt, nach vorn zu schauen und BrÃ¼cken zu bauen", sagte Jung der "Welt" (Mittwochausgabe). "Ein Baustein sollte dabei jedenfalls eine politisch besetzte Rentenkommission sein - mit Vertretern der Jungen Gruppe am Tisch und mit einem klaren Mandat: eine glaubwÃ¼rdige Reform fÃ¼r Nachhaltigkeit in der Rentenfinanzierung in der Zeit nach 2031", erklÃ¤rte der stellvertretende CDU-Vorsitzende. "Das kann dann die Grundlage fÃ¼r weitere GesprÃ¤che zur Rentenfrage in der Koalition sein." Bislang war geplant, die Rentenkommission nicht "politisch aufzusetzen", also nicht mit Abgeordneten, Ministern oder FunktionÃ¤ren zu besetzen, sondern mit Fachleuten auÃŸerhalb der Politik.



Der baden-wÃ¼rttembergische Landesvorsitzende der CDU, Manuel Hagel, Ã¤uÃŸerte sich Ã¤hnlich. "Es steht auÃŸer Frage: Wir mÃ¼ssen unsere Altersvorsorgesysteme zukunftsfest machen", sagte Hagel dem "Handelsblatt" (Mittwochausgabe). "Mein Vorschlag: Die Rentenkommission sollte einen klar umrissenen politischen Arbeitsauftrag erhalten, der danach von der Koalition auch umgesetzt wird."



Es gehe darum, die Leistung der Ã„lteren wertzuschÃ¤tzen und gleichzeitig ein faires und verantwortungsvolles Rentensystem fÃ¼r die Zukunft zu schaffen. "Genau das baut BrÃ¼cken und ist der Ausgleich zwischen Ã„lteren und JÃ¼ngeren", erlÃ¤uterte der CDU-Spitzenkandidat fÃ¼r die Landtagswahl in Baden-WÃ¼rttemberg im kommenden Jahr. "Wir haben jetzt die Chance auf einen Agenda-Moment fÃ¼r einen neuen, nationalen Generationenvertrag."



Der Juso-Bundesvorsitzende Philipp TÃ¼rmer kritisierte den unioninternen Widerstand gegen das Rentenpaket der Bundesregierung. "Der stÃ¤ndige Abgesang auf die gesetzliche Rente und diese unsÃ¤glichen KÃ¼rzungsdebatten gehen mir gehÃ¶rig auf die Nerven", sagte Juso-Chef Philipp TÃ¼rmer dem "Tagesspiegel" (Mittwochausgabe). "Eine schwache gesetzliche Rente kÃ¶nnen sich ohnehin nur die leisten, die ein paar Millionen auf dem Konto liegen haben."



Anders als die Vertreter der Jungen Union hÃ¤lt er die PlÃ¤ne zudem nicht fÃ¼r generationenfeindlich. "Bei der Rente gibt es keinen Konflikt zwischen Alt und Jung, sondern zwischen Arm und Reich", sagte TÃ¼rmer. Auch er sieht Reformbedarf bei der gesetzlichen Rente. StÃ¤rken will er sie jedoch Ã¼ber die Ausweitung der Beitragszahler und mehr Umverteilung innerhalb des Systems. "So bekommen wir auch die Herausforderungen, die ab Anfang der 2030er-Jahre entstehen, abgefedert."

