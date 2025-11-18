Politik

EU-Beitrittsperspektive: Wadephul dringt auf schnelle Regierungsbildung im Kosovo

  • AFP - 18. November 2025, 19:59 Uhr
BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) hat dem Kosovo Fortschritte hinsichtlich seiner EU-Beitrittsperspektive bescheinigt - und zugleich eine schnelle Regierungsbildung in dem Westbalkanland angemahnt.

BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) hat dem Kosovo Fortschritte hinsichtlich seiner EU-Beitrittsperspektive bescheinigt - und zugleich eine zÃ¼gige Regierungsbildung in dem Westbalkanland angemahnt. Die Menschen im Kosovo hÃ¤tten acht Monate nach der Parlamentswahl "die vÃ¶llig berechtigte Erwartung, dass demokratische Wahlen in konkrete Politik zum Wohle der Menschen mÃ¼nden", sagte Wadephul am Dienstag vor Journalisten in Pristina. "Dazu gehÃ¶rt zuallererst die Bildung einer stabilen Regierung." Dies mÃ¼sse "schnellstmÃ¶glich" geschehen.Â 

Wadephul Ã¤uÃŸerte sich nach einem Treffen mit Kosovos PrÃ¤sidentin Vjosa Osmani. Er verwies dabei auf die "Erfolgsgeschichte" bei der Entwicklung im Kosovo seit Ende des Krieges 1999 und seit der UnabhÃ¤ngigkeit des Landes von Serbien 2008.Â 

FÃ¼r viele in der Region stehe das Kosovo "heute fÃ¼r Demokratie und starke Zivilgesellschaft". Deutschland sei Ã¼berzeugt, dass das Kosovo "die Kraft und den Willen" habe, die fÃ¼r den EU-Beitritt notwendigen Reformen "hartnÃ¤ckig und langfristig anzugehen und umzusetzen". Die Bundesregierung sei bereit, das Land "auf diesem Weg mit aller Kraft zu unterstÃ¼tzen".

Alle Westbalkan-Staaten haben eine EU-Beitrittsperspektive, die seit Jahren durch den von Deutschland angestoÃŸenen sogenannten Berlin-Prozess begleitet wird. Der Berlin-Prozess soll die AnnÃ¤herung der gesamten Region an die EuropÃ¤ische Union beschleunigen. Im Kreis der EU-Mitgliedstaaten gibt es jedoch Vorbehalte gegenÃ¼ber einer weiteren EU-Erweiterung.Â 

Wadephul nannte die EU-Erweiterung angesichts Russlands Versuchen zur "Destabilisierung, Desinformation und Manipulation" in Europa eine "geopolitische Dringlichkeit". "Es gibt zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder eine realistische Perspektive darauf", sagte er.

Dabei pochte der AuÃŸenminister auf das Wachstum von "Sicherheit und Vertrauen" auf dem westlichen Balkan. Dass die Bundeswehr sich mit ihrem lÃ¤ngsten Einsatz weiterhin an den KFOR-Truppen beteilige, zeige "die Bedeutung, die Deutschland der Situation vor Ort beimisst".Â 

Im Kosovo ist die Bundeswehr seit Juni 1999 prÃ¤sent. Ziel der Nato-gefÃ¼hrten Mission KFOR (Kosovo Force) ist es, ein sicheres Umfeld im Kosovo fÃ¼r den Aufbau einer zivilen Friedensordnung zu schaffen und zu erhalten sowie fÃ¼r die Ã¶ffentliche Sicherheit und Ordnung zu garantieren.

Wie zuvor in Belgrad unterstrich Wadephul auch in Pristina, dass die Lage nach den jÃ¼ngsten Konfrontationen zwischen Serbien und dem Kosovo "ruhig bleibt". Auch drang Wadephul auf "rasch greifbare Fortschritte" im EU-gefÃ¼hrten Normalisierungsdialog zwischen beiden LÃ¤ndern, der zuletzt ins Stocken geraten sei.Â 

Wadephul ist seit Sonntag zu GesprÃ¤chen in allen sechs Staaten des westlichen Balkan unterwegs. Nach Stationen in Bosnien und Herzegowina, Montenegro und Albanien war der Minister vor seinen GesprÃ¤chen im Kosovo in Belgrad mit seinem serbischen Kollegen Marko Djuric zusammengetroffen. Dabei forderte er Klarheit hinsichtlich Serbiens Haltung zu Europa und Russland.Â 

Wadephul sagte, Serbien mÃ¼sse sich entscheiden, ob es sich "in der AuÃŸen- und Sicherheitspolitik an europÃ¤ischen Positionen orientieren" oder "widersprÃ¼chliche Signale" aussenden wolle, "die mit den Grundwerten der EuropÃ¤ischen Union unvereinbar sind".Â 

Trotz massiven Drucks von europÃ¤ischer Seite unterhÃ¤lt Belgrad weiterhin gute Beziehungen zu Russland und lehnt Sanktionen gegen das Land ab. Die Regierung in Belgrad bekrÃ¤ftigt dennoch immer wieder ihren Willen zum EU-Beitritt.

    Schwesig will Rentenpaket nicht aufschnÃ¼ren
    Schwesig will Rentenpaket nicht aufschnÃ¼ren

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die MinisterprÃ¤sidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), ist offen fÃ¼r GesprÃ¤che mit CDU und CSU, um MissverstÃ¤ndnisse

    Mehr
    EU-Kommission genehmigt Zahlungen fÃ¼r Kohleausstieg in der Lausitz
    EU-Kommission genehmigt Zahlungen fÃ¼r Kohleausstieg in der Lausitz

    BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EuropÃ¤ische Kommission hat am Dienstag die EntschÃ¤digungsregelung fÃ¼r den Braunkohleausstieg der Lausitz Energie Kraftwerke AG (LEAG)

    Mehr
    Bericht: Geywitz soll neue VizeprÃ¤sidentin des Rechnungshofs werden
    Bericht: Geywitz soll neue VizeprÃ¤sidentin des Rechnungshofs werden

    Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Die ehemalige Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) soll neue VizeprÃ¤sidentin des Bundesrechnungshofs werden. Das berichtet die "Bild"

    Mehr

