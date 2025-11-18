Brennpunkte

Sieben Jahre nach Khashoggi-Mord: Trump erklÃ¤rt bin Salman fÃ¼r unschuldig

  • AFP - 18. November 2025, 19:27 Uhr
Sieben Jahre nach Khashoggi-Mord: Trump erklärt bin Salman für unschuldig
Trump empfÃ¤ngt den saudiarabischen Kronprinzen
Bild: AFP

Gut sieben Jahre nach der Ermordung des regierungskritischen saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi hat US-PrÃ¤sident Donald Trump den saudiarabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman fÃ¼r unschuldig erklÃ¤rt. Bin Salman habe nichts von dem Mord an Khashoggi gewusst, sagte Trump am Dienstag im WeiÃŸen Haus bei einem gemeinsamen Auftritt mit dem Thronfolger. Der getÃ¶tete Journalist sei zudem "extrem umstritten" gewesen, betonte der US-PrÃ¤sident.

Bin Salman nannte die Ermordung des Journalisten einen "Fehler" und bekrÃ¤ftigte damit frÃ¼here Ã„uÃŸerungen. "Es ist schmerzhaft und es ist ein riesiger Fehler, und wir tun unser Bestes, dass so etwas nicht erneut passiert", versicherte der Kronprinz, der Saudi-Arabien de facto regiert. Eine persÃ¶nliche Verantwortung Ã¼bernahm er jedoch nicht.

Ein US-Geheimdienstbericht war nach der TÃ¶tung Khashoggis 2018 zu dem Schluss gekommen, dass bin Salman die TÃ¶tung des Reporters gebilligt hatte, der unter anderem fÃ¼r die "Washington Post" schrieb.Â Khashoggis Witwe hatte Trumps Empfang fÃ¼r bin Salman deshalb scharf kritisiert.Â 

Trump lobte bin Salman dagegen als "extrem respektierten Mann" und "guten Freund". Zudem sei er "unglaublich in Bezug auf Menschenrechte und alles andere". Mit Blick auf die Ermordung Khashoggis sagte Trump, der Kronprinz habe "nichts davon gewusst".

Bin Salman kÃ¼ndigte zugleich an, geplante Investitionen in den USA auf eine Billion Dollar (rund 860 Milliarden Euro) aufzustocken. Das wÃ¤ren 400 Milliarden Dollar mehr als Saudi-Arabien im Mai bei einem Besuch Trumps in Aussicht gestellt hatte.

