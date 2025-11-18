Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat VorwÃ¼rfe gegen die Weimer Media Group und die Ludwig-Erhard-Gipfel des Unternehmens zurÃ¼ckgewiesen. "NatÃ¼rlich sind Minister nicht kÃ¤uflich", sagte Weimer der "Welt" (Mittwochausgabe). "Das sind nicht zutreffende Behauptungen, gegen die juristisch vorgegangen werden wird."
Weimer erklÃ¤rte, er habe sich vollstÃ¤ndig aus der Weimer Media Group zurÃ¼ckgezogen. "Ich habe den Verlag mit Eintritt in die Regierung verlassen, mein GeschÃ¤ftsfÃ¼hrermandat niedergelegt und das im Handelsregister eintragen lassen", sagte er.
Eine "glasklare Trennung" bestehe zwischen seiner TÃ¤tigkeit als Minister und der seiner Ehefrau als Verlegerin. Den Vorschlag, die Gipfel wÃ¤hrend seiner Amtszeit auszusetzen, wies er zurÃ¼ck. "Das kÃ¤me einem Berufsverbot fÃ¼r meine Frau gleich", so Weimer.
Wirtschaft
Weimer weist VorwÃ¼rfe zurÃ¼ck
- dts - 18. November 2025, 19:58 Uhr
.
