Weimer weist VorwÃ¼rfe zurÃ¼ck

Wolfram Weimer am 13.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat VorwÃ¼rfe gegen die Weimer Media Group und die Ludwig-Erhard-Gipfel des Unternehmens zurÃ¼ckgewiesen. "NatÃ¼rlich sind Minister nicht kÃ¤uflich", sagte Weimer der "Welt" (Mittwochausgabe). "Das sind nicht zutreffende Behauptungen, gegen die juristisch vorgegangen werden wird."



Weimer erklÃ¤rte, er habe sich vollstÃ¤ndig aus der Weimer Media Group zurÃ¼ckgezogen. "Ich habe den Verlag mit Eintritt in die Regierung verlassen, mein GeschÃ¤ftsfÃ¼hrermandat niedergelegt und das im Handelsregister eintragen lassen", sagte er.



Eine "glasklare Trennung" bestehe zwischen seiner TÃ¤tigkeit als Minister und der seiner Ehefrau als Verlegerin. Den Vorschlag, die Gipfel wÃ¤hrend seiner Amtszeit auszusetzen, wies er zurÃ¼ck. "Das kÃ¤me einem Berufsverbot fÃ¼r meine Frau gleich", so Weimer.

