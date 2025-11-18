Umstrittener Abschnitt der A1 in der Eifel darf gebaut werden

Stau im Winter auf einer Autobahn

Im langen Streit um einen geplanten neuen Abschnitt der Autobahn 1 in der Eifel hat das Bundesverwaltungsgericht eine Klage von NaturschÃ¼tzern abgewiesen. Der LÃ¼ckenschluss sei ein wichtiges nationales und europÃ¤isches Infrastrukturvorhaben, erklÃ¤rte das Gericht am Dienstag in Leipzig. Vom Artenschutz fÃ¼r bestimmte Vogelarten dÃ¼rfe darum eine Ausnahme gemacht werden. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) sprach nach dem Urteil von einem "wichtigen Meilenstein". (Az. 9 A 17.25)



Es ging um ein etwa zehn Kilometer langes TeilstÃ¼ck in Rheinland-Pfalz zwischen den Anschlussstellen Kelberg und Adenau. Insgesamt ist die A1 zwischen Heiligenhafen in Schleswig-Holstein und der saarlÃ¤ndischen Hauptstadt SaarbrÃ¼cken etwa 730 Kilometer lang durchgÃ¤ngig ausgebaut. Unterbrochen ist sie nur auf 25 Kilometern in der Eifel in den BundeslÃ¤ndern Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen.



Das umstrittene TeilstÃ¼ck soll durch das Vogelschutzgebiet Ahrgebirge fÃ¼hren. Der Planfeststellungsbeschluss erteilte dazu Ausnahmegenehmigungen mit Blick auf drei Vogelarten. Gegen diesen Beschluss klagte der Bund fÃ¼r Umwelt und Naturschutz. Er bemÃ¤ngelte unter anderem, dass gegen den Gebiets- und Artenschutz verstoÃŸen werde.



Das Gericht entschied aber, dass die Ausnahmegenehmigung sich auf die Ã¶ffentliche Sicherheit berufen dÃ¼rfe. Der geplante Autobahnabschnitt sei als LÃ¼ckenschluss vom Bundestag im Bedarfsplan fÃ¼r die BundesfernstraÃŸen in die Kategorie "vordringlicher Bedarf" eingestuft worden.



AuÃŸerdem sei der LÃ¼ckenschluss Teil des transeuropÃ¤ischen Verkehrsnetzes, das bis 2050 entstehen soll. In der zugrunde liegenden EU-Verordnung werde gerade die SchlieÃŸung von VerbindungslÃ¼cken als wichtiges Ziel genannt. Das transeuropÃ¤ische Verkehrsnetz solle darÃ¼ber hinaus der Verteidigung dienen, fÃ¼hrte das Gericht aus.



Der geplante LÃ¼ckenschluss besteht aus drei Abschnitten. Die beiden anderen Abschnitte sind nach Angaben der Autobahn GmbH in der Planung, es gibt aber noch keine PlanfeststellungsbeschlÃ¼sse. Schnieder kÃ¼ndigte am Dienstagnachmittag an: "Sobald der Haushalt vom Bundestag beschlossen ist, werde ich die Baufreigabe fÃ¼r die A 1 erteilen." Die Entscheidung sei ein wichtiger Meilenstein "fÃ¼r die A1 als auch fÃ¼r die BundesfernstraÃŸen in Deutschland".



Die rheinland-pfÃ¤lzische Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) sprach von einem wichtigen Schritt und erklÃ¤rte: "Jetzt geht es darum, aus Planungen RealitÃ¤t werden zu lassen".