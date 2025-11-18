EU-Kommission genehmigt Zahlungen fÃ¼r Kohleausstieg in der Lausitz

EU-Fahnen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EuropÃ¤ische Kommission hat am Dienstag die EntschÃ¤digungsregelung fÃ¼r den Braunkohleausstieg der Lausitz Energie Kraftwerke AG (LEAG) beihilferechtlich genehmigt. Die Kommission kam in ihrer PrÃ¼fung zu dem Ergebnis, dass der EntschÃ¤digungsbetrag von bis zu 1,75 Milliarden Euro fÃ¼r die endgÃ¼ltige Stilllegung aller Braunkohlekraftwerke der LEAG vereinbar mit den beihilferechtlichen Vorgaben und dem europÃ¤ischen Binnenmarkt ist.



Das "Kohleverstromungsbeendigungsgesetz" aus dem Jahr 2020 und der das Gesetz begleitende Ã¶ffentlich-rechtliche Vertrag regeln die EntschÃ¤digung zugunsten von Betreibern von Braunkohlekraftwerken fÃ¼r den vorzeitigen Ausstieg aus der Braunkohleverstromung. Die GewÃ¤hrung der EntschÃ¤digung setzte eine beihilferechtliche Genehmigung der EuropÃ¤ischen Kommission voraus.



Die EuropÃ¤ische Kommission hatte aufgrund der KomplexitÃ¤t der Fragestellungen ein fÃ¶rmliches PrÃ¼fverfahren erÃ¶ffnet, um sicherzustellen, dass die EntschÃ¤digungen mit dem EuropÃ¤ischen Binnenmarkt vereinbar sind. Die Zahlungen an RWE waren Ende des Jahres 2023 von der EuropÃ¤ischen Kommission genehmigt worden. Die beihilferechtliche PrÃ¼fung bezÃ¼glich der LEAG-EntschÃ¤digung erwies sich als komplexer, da die betroffenen Kraftwerke erst in den kommenden Jahren schrittweise bis 2038 endgÃ¼ltig stillgelegt werden sollen und entgangene Gewinne daher schwieriger zu prognostizieren waren.



In einem ersten Schritt soll die LEAG zum Jahresende fÃ¼r bereits geleistete Vorauszahlungen an die Vorsorgegesellschaften der LÃ¤nder eine Erstattung in HÃ¶he von rund 377 Millionen Euro erhalten. Die LEAG hatte in den Vorjahren Gelder in gleicher HÃ¶he in die Vorsorgegesellschaften der BundeslÃ¤nder Brandenburg und Sachsen einbezahlt. In diesen Gesellschaften werden die Mittel fÃ¼r die notwendige Rekultivierung der betroffenen Tagebaue gesichert und verwaltet.



Der Bund soll zusÃ¤tzlich in den Jahren 2025 bis 2029 eine jÃ¤hrliche Rate von 91,5 Millionen Euro an die Vorsorgegesellschaften auszahlen. Damit sollen sÃ¤mtliche zusÃ¤tzlichen Kosten der Rekultivierung sowie sÃ¤mtliche zusÃ¤tzlich anfallenden Sozialkosten abgedeckt werden.



DarÃ¼ber hinaus kÃ¶nnen daran anschlieÃŸend bis spÃ¤testens 2042 weitere Zahlungen an die Vorsorgegesellschaften folgen, soweit die Bundesnetzagentur feststellt, dass der LEAG aufgrund der vorzeitigen Stilllegung von Kraftwerken Gewinne entgangen sind. MaÃŸgeblich fÃ¼r die HÃ¶he der entgangenen Gewinne sind die dem angepassten KVBG anhÃ¤ngenden Formeln zur Bestimmung der entgangenen Gewinne. In Summe ist damit eine UnterstÃ¼tzung durch den Bund in HÃ¶he von bis zu 1,75 Milliarden Euro mÃ¶glich.



"Die Genehmigung der Zahlungen fÃ¼r den Kohleausstieg der LEAG sind ein echter Erfolg fÃ¼r eine ganze Region", sagte Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU). "Der Strukturwandel in den Kohleregionen ist ein Generationenprojekt. Die beihilferechtliche Genehmigung der EU-Kommission gibt hierfÃ¼r endlich Planungssicherheit." Jetzt kÃ¶nne die Zukunft einer ganzen Region sozialvertrÃ¤glich und wirtschaftlich solide gestaltet werden.



Sachsens MinisterprÃ¤sident Michael Kretschmer (CDU) bezeichnete die Entscheidung als gute Nachricht fÃ¼r die gesamte Region. "Es ist gut, dass nun endlich Klarheit besteht. FÃ¼r das Unternehmen und die gesamte Region gibt es jetzt Planungssicherheit, um die Folgen des frÃ¼hzeitigeren Kohleausstiegs abzufedern und den Transformationsprozess in der Lausitz weiter voranzubringen", sagte er.



"Zugleich werden die erforderlichen Rekultivierungsleistungen nach dem Ende der Kohleverstromung verlÃ¤sslich abgesichert. Neben Rekultivierung und SozialmaÃŸnahmen geht es auch um neue GeschÃ¤ftsfelder und damit um starke IndustriearbeitsplÃ¤tze in der Zukunft", so Kretschmer.



Ã„hnlich Ã¤uÃŸerte sich Brandenburgs MinisterprÃ¤sident Dietmar Woidke (SPD). "Die Zahlung bringt endlich Sicherheit fÃ¼r die BeschÃ¤ftigten der LEAG und StabilitÃ¤t fÃ¼r die Rekultivierungsarbeiten im Lausitzer Revier", sagte er. "Damit ist auch ein weiterer Beitrag zur Sicherstellung der Wiedernutzbarmachung erbracht, denn ein GroÃŸteil der EntschÃ¤digungszahlungen wird in die Rekultivierung flieÃŸen."



LEAG-CEO Adi Roesch sieht ebenfalls mehr Planungssicherheit durch die Mittelfreigabe. Die EntschÃ¤digung biete Investitionsspielraum, um den vom Kohleausstieg betroffenen Mitarbeitern neue Perspektiven zu bieten. Mit einer "Gigawatt-Factory" baue man parallel an einer alternativen zukunftsfÃ¤higen Energielandschaft, die die Stromversorgung sichere, neue ArbeitsplÃ¤tze schafft und WertschÃ¶pfung in der Region halte.



Die Vorsitzende des LEAG-Konzernbetriebsrats, Silke Rudolf, erklÃ¤rte, Kollegen, die jahrzehntelang fÃ¼r sichere Energie im Einsatz waren, hÃ¤tten einen sozialvertrÃ¤glichen Kohleausstieg verdient. "FÃ¼r die junge Generation mÃ¼ssen neue Perspektiven erÃ¶ffnet und die Lausitz und Mitteldeutschland als Energieregion gefestigt werden", so Rudolf. "Die Menschen dÃ¼rfen mit diesen Herausforderungen nicht alleine gelassen werden."

