Finanzen

Bericht: Geywitz soll neue VizeprÃ¤sidentin des Rechnungshofs werden

  • dts - 18. November 2025, 16:31 Uhr
Bild vergrößern: Bericht: Geywitz soll neue VizeprÃ¤sidentin des Rechnungshofs werden
Klara Geywitz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Die ehemalige Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) soll neue VizeprÃ¤sidentin des Bundesrechnungshofs werden. Das berichtet die "Bild" (Mittwochausgabe) unter Berufung auf ein entsprechendes Schreiben von FinanzstaatssekretÃ¤r Dennis Rohde (SPD) an den Haushaltsausschuss des Bundestags.

Danach soll Geywitz Nachfolgerin von Christian Ahrendt werden, der Anfang 2025 in den Ruhestand ging. "Es ist beabsichtigt, Frau Klara Geywitz als seine Nachfolgerin im Amt der VizeprÃ¤sidentin des Bundesrechnungshofes zu ernennen", heiÃŸt es in dem Schreiben Rohdes. "Ich bitte, das Benehmen des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages zu dem von der Bundesregierung erwogenen Personalvorschlag fÃ¼r die Besetzung der Position der VizeprÃ¤sidentin des Bundesrechnungshofes herzustellen."

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Sparkassen rechnen 2025 mit GewinnrÃ¼ckgang

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die 341 Sparkassen in Deutschland werden im laufenden Jahr nach eigener EinschÃ¤tzung etwas weniger Gewinn machen als 2024. "Wir erwarten wegen

    Mehr
    Junge SPD-Abgeordnete wehren sich gegen Kritik an Rentenreform
    Junge SPD-Abgeordnete wehren sich gegen Kritik an Rentenreform

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die jungen Abgeordneten in der SPD-Fraktion haben sich in einem gemeinsamen Papier gegen den Vorwurf verteidigt, das Rentenkonzept der

    Mehr
    Ifo: RentenzuschÃ¼sse verschlingen ein Drittel der Steuereinnahmen
    Ifo: RentenzuschÃ¼sse verschlingen ein Drittel der Steuereinnahmen

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Im nÃ¤chsten Bundeshaushalt wird voraussichtlich ein Drittel aller veranschlagten Steuereinnahmen (33,3 Prozent) in die Rentenversicherung

    Mehr
    "Wir mÃ¼ssen aufholen": EU soll im Digitalbereich RÃ¼ckstand gutmachen
    Milliardenauftrag fÃ¼r Flugzeugbauer Airbus: Flydubai bestellt 150 Maschinen
    Milliardenauftrag fÃ¼r Flugzeugbauer Airbus: Flydubai bestellt 150 Maschinen
    FranzÃ¶sische Digitalministerin dringt auf Bevorzugung heimischer Unternehmen
    FranzÃ¶sische Digitalministerin dringt auf Bevorzugung heimischer Unternehmen
    Eurogruppen-Chef und irischer Finanzminister Donohoe wechselt zur Weltbank
    Eurogruppen-Chef und irischer Finanzminister Donohoe wechselt zur Weltbank
    Brasiliens PrÃ¤sident Lula reist fÃ¼r Klimaverhandlungen zurÃ¼ck nach BelÃ©m
    Brasiliens PrÃ¤sident Lula reist fÃ¼r Klimaverhandlungen zurÃ¼ck nach BelÃ©m
    EU-Kommission genehmigt Zahlungen fÃ¼r Kohleausstieg in der Lausitz
    EU-Kommission genehmigt Zahlungen fÃ¼r Kohleausstieg in der Lausitz
    Vier neue VerdÃ¤chtige nach Verletzung von Polizist durch Explosion in Bayern
    Vier neue VerdÃ¤chtige nach Verletzung von Polizist durch Explosion in Bayern
    Stegner fordert AufklÃ¤rung von Weimer
    Stegner fordert AufklÃ¤rung von Weimer
    Umstrittener Abschnitt der A1 in der Eifel darf gebaut werden
    Umstrittener Abschnitt der A1 in der Eifel darf gebaut werden
    EU-Kommission genehmigt Milliarden-EntschÃ¤digung fÃ¼r ostdeutschen Kohleausstieg
    EU-Kommission genehmigt Milliarden-EntschÃ¤digung fÃ¼r ostdeutschen Kohleausstieg

    Top Meldungen

    Linke und GrÃ¼ne fordern AufklÃ¤rung von Weimer

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Linke kritisiert Wolfram Weimer nach dem Bekanntwerden neuer VorwÃ¼rfe gegen den Kulturstaatsminister scharf. "Da haben sich MillionÃ¤re mit

    Mehr
    Halle will Bahn-Hauptsitz werden - fÃ¼r Merz noch kein Thema
    Halle will Bahn-Hauptsitz werden - fÃ¼r Merz noch kein Thema

    Halle (Saale) (dts Nachrichtenagentur) - Die PlÃ¤ne der Stadt Halle (Saale), sich als Standort fÃ¼r die Konzernzentrale der Deutschen Bahn AG zu bewerben, haben es noch nicht auf

    Mehr
    Technische Probleme bei Cloudflare - Viele Webseiten
    Technische Probleme bei Cloudflare - Viele Webseiten "down"

    San Francisco (dts Nachrichtenagentur) - Das US-Tech-Unternehmen Cloudflare hat sein Dienstagmorgen (Ortszeit) offenbar erhebliche technische Probleme - mit Auswirkungen fÃ¼r das

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts