Bericht: Geywitz soll neue VizeprÃ¤sidentin des Rechnungshofs werden

Klara Geywitz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Die ehemalige Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) soll neue VizeprÃ¤sidentin des Bundesrechnungshofs werden. Das berichtet die "Bild" (Mittwochausgabe) unter Berufung auf ein entsprechendes Schreiben von FinanzstaatssekretÃ¤r Dennis Rohde (SPD) an den Haushaltsausschuss des Bundestags.



Danach soll Geywitz Nachfolgerin von Christian Ahrendt werden, der Anfang 2025 in den Ruhestand ging. "Es ist beabsichtigt, Frau Klara Geywitz als seine Nachfolgerin im Amt der VizeprÃ¤sidentin des Bundesrechnungshofes zu ernennen", heiÃŸt es in dem Schreiben Rohdes. "Ich bitte, das Benehmen des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages zu dem von der Bundesregierung erwogenen Personalvorschlag fÃ¼r die Besetzung der Position der VizeprÃ¤sidentin des Bundesrechnungshofes herzustellen."

