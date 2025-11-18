Wirtschaft

Stegner fordert AufklÃ¤rung von Weimer

  18. November 2025, 16:18 Uhr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der SPD-Bundestagsabgeordnete Ralf Stegner hat von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer AufklÃ¤rung Ã¼ber die GeschÃ¤fte der von ihm gegrÃ¼ndeten Weimer Media Group gefordert.

"FÃ¼r Herrn Weimer gilt: Als Regierungsmitglied hat er besondere Verantwortung dafÃ¼r, dass gar nicht erst der Eindruck einer KÃ¤uflichkeit oder Vorteilsnahme entsteht und ich bin mir sicher, dass der Staatsminister hierzu bald auch eine umfassende und transparente ErklÃ¤rung abgeben wird", sagte Stegner dem Nachrichtenportal T-Online am Dienstag. "Das halte ich auch fÃ¼r sinnvoll."

Es brauche Transparenz, Anstand und VerantwortungsgefÃ¼hl aller Regierungsmitglieder und gewÃ¤hlter Volksvertreter, die Ã¼ber den bloÃŸen Gesetzestext hinausgingen, so Stegner weiter. "Nicht alles, was nicht verboten ist, ist in der Politik auch angemessen. Wir wollen es weder unmÃ¶glich machen, dass Menschen aus der Wirtschaft in die Politik wechseln, noch wollen wir Trumpsche ZustÃ¤nde, wo Ã¼ber Regierungshandeln bei Ã¼berteuerten Luxus-Dinnern im privaten Country-Club des Regierungschefs entschieden wird."

Die bayerische Staatsregierung Ã¼berprÃ¼ft aktuell, ob der Ludwig-Erhard-Gipfel weiter staatliche UnterstÃ¼tzung bekommen soll oder nicht. Hintergrund sind Berichte, wonach die Weimer Media Group auf dem alljÃ¤hrlichen Gipfel am Tegernsee Unternehmen gegen Geld Zugang zu Bundesministern bieten und dabei angeblich explizit mit "Einfluss auf die politischen EntscheidungstrÃ¤ger" werben soll.

