EU-Kommission genehmigt Milliarden-EntschÃ¤digung fÃ¼r ostdeutschen Kohleausstieg

Die EuropÃ¤ische Kommission hat nach langem Ringen die geplante EntschÃ¤digung fÃ¼r den Kohleausstieg bis 2038 in Ostdeutschland genehmigt. Die Bundesregierung darf das im Lausitzer Braunkohlerevier aktive Unternehmen Leag in diesem Zusammenhang mit 1,75 Milliarden Euro unterstÃ¼tzen, wie die Kommission am Dienstag mitteilte. Das Geld soll in die Renaturierung der Tagebaue flieÃŸen und die Sozialkosten des Kohleausstiegs auffangen.
Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche begrÃ¼ÃŸte die Entscheidung aus BrÃ¼ssel und sprach von einem "echten Erfolg fÃ¼r eine ganze Region" in Ostdeutschland. "Der Strukturwandel in den Kohleregionen ist ein Generationenprojekt", betonte sie. In der Lausitz gebe es nun "endlich Planungssicherheit" fÃ¼r neue Investitionen.
Der Kohleausstieg in Deutschland ist gesetzlich bis zum Jahr 2038 beschlossen. DafÃ¼r hatte die Bundesregierung dem Unternehmen RWE im rheinischen Braunkohlerevier sowie der Leag mehrere Milliarden Euro UnterstÃ¼tzung zugesagt. BrÃ¼ssel meldete jedoch grundsÃ¤tzlich Zweifel daran an, wie verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig diese EntschÃ¤digungen sind, und leitete PrÃ¼fverfahren ein.
Die Subventionen fÃ¼r RWE waren bereits Ende 2023 genehmigt worden. RWE hatte bereits 2020 und 2021 alte Kraftwerke abgeschaltet. Die Leag will hingegen erst ab 2028 Kraftwerke stilllegen und nach MÃ¶glichkeit am finalen Ausstiegsjahr 2038 festhalten. Die ausbleibenden Gewinne des Unternehmens sind deshalb schwer abzuschÃ¤tzen, die Verhandlungen zwischen Berlin und BrÃ¼ssel gestalteten sich schwierig.
Die EU-Kommission teilte nun mit, die Hilfen seien "notwendig, damit die Leag ihre Braunkohlekraftwerke stilllegt, die derzeit profitabel sind". Vor dem Hintergrund der Klimaziele Deutschlands und der EU sei BrÃ¼ssel der Ansicht, dass "die Vorteile der Entscheidung mÃ¶gliche Wettbewerbsbedenken eindeutig Ã¼berwiegen", erklÃ¤rte EU-Wettbewerbskommissarin Teresa Ribera.
Laut Bundeswirtschaftsministerium soll die Leag in einem ersten Schritt 377 Millionen Euro erstattet bekommen, die das Unternehmen bereits in VorsorgetÃ¶pfe in Brandenburg und Sachsen gezahlt hatte. FÃ¼r das laufende Jahr sowie fÃ¼r die vier kommenden Jahre erhÃ¤lt die Leag jÃ¤hrlich zudem 91,5 Millionen Euro. "Damit sind sÃ¤mtliche zusÃ¤tzlichen Kosten der Rekultivierung sowie sÃ¤mtliche zusÃ¤tzlich anfallenden Sozialkosten abgedeckt", teilte das Ministerium mit.
Im Anschluss sind bis 2042 demnach weitere Hilfen mÃ¶glich, die von den tatsÃ¤chlichen GewinneinbuÃŸen durch den Kohleausstieg in den kommenden Jahren abhÃ¤ngen. Insgesamt dÃ¼rfen die Hilfen den genehmigten Betrag von 1,75 Milliarden Euro nicht Ã¼berschreiten.
Konzern- wie Belegschaftsvertreter begrÃ¼ÃŸten die Entscheidung aus BrÃ¼ssel. "Kolleginnen und Kollegen, die jahrzehntelang fÃ¼r sichere Energie im Einsatz waren, haben einen sozialvertrÃ¤glichen Kohleausstieg verdient", erklÃ¤rte Betriebsratschefin Silke Rudolf laut Mitteilung des Wirtschaftsministeriums. "FÃ¼r die junge Generation mÃ¼ssen neue Perspektiven erÃ¶ffnet und die Lausitz und Mitteldeutschland als Energieregion gefestigt werden."
EU-Kommission genehmigt Milliarden-EntschÃ¤digung fÃ¼r ostdeutschen Kohleausstieg
- AFP - 18. November 2025, 16:49 Uhr
