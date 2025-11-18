Brennpunkte

Vier neue VerdÃ¤chtige nach Verletzung von Polizist durch Explosion in Bayern

  • AFP - 18. November 2025, 16:42 Uhr
Bild vergrößern: Vier neue VerdÃ¤chtige nach Verletzung von Polizist durch Explosion in Bayern
Polizeiauto
Bild: AFP

Einen Monat nach der Verletzung eines Polizisten durch die Explosion einer Plastikflasche im bayerischen Bad Reichenhall sind vier neue VerdÃ¤chtige gefasst worden. Es handelt sich um SchÃ¼ler zwischen 16 und 18 Jahren.

Einen Monat nach der Verletzung eines Polizisten durch die Explosion einer Plastikflasche im bayerischen Bad Reichenhall sind vier neue VerdÃ¤chtige gefasst worden. Es handelt sich um SchÃ¼ler zwischen 16 und 18 Jahren, wie die Polizei in Rosenheim am Dienstag mitteilte. Zwei von ihnen hÃ¤tten die Tat gestanden und gesagt, dass alle vier daran beteiligt gewesen seien.

Am 15. Oktober hatten Mitglieder der Zeugen Jehovas die Beamten gerufen, weil ein Gottesdienst gestÃ¶rt wurde. In den Wochen zuvor sei es schon mehrmals zu solchen StÃ¶rungen gekommen. Die alarmierte Polizeistreife entdeckte den Angaben zufolge in der Hofeinfahrt vor dem Veranstaltungssaal eine PET-Flasche. Da die Beamten davon ausgingen, dass diese prÃ¤pariert war und zur Explosion gebracht werden sollte, sollte eigentlich der Gefahrenbereich gesperrt werden.

In dem Moment explodierte die mit einer chemischen Mischung gefÃ¼llte Flasche aber. Ein 28 Jahre alter Polizist wurde erheblich verletzt und musste ins Krankenhaus. Er ist nach Angaben vom Dienstag noch immer nicht wieder dienstfÃ¤hig.

Anfang November stellte die Polizei zunÃ¤chst einen 15 und einen 18 Jahre alten VerdÃ¤chtigen. Diese werden verdÃ¤chtigt, ein anderes Mal in der NÃ¤he des GebÃ¤udes der Zeugen Jehovas Flaschen prÃ¤pariert zu haben, die aber nicht explodierten. Um die prÃ¤parierten Flaschen kÃ¼mmerte sich die Feuerwehr. FÃ¼r die Tat vom 15. Oktober kommen diese beiden VerdÃ¤chtigen jedoch nicht als Verantwortliche in Betracht, wie die Polizei nun erklÃ¤rte.

Sie durchsuchte am Dienstag die Jugendzimmer der 16- bis 18-jÃ¤hrigen SchÃ¼ler und beschlagnahmte Beweismittel. Die jungen VerdÃ¤chtigen wurden vorlÃ¤ufig festgenommen, kamen dann aber wieder auf freien FuÃŸ. Die Kriminalpolizei Traunstein ermittelt wegen StÃ¶rung der ReligionsausÃ¼bung, des HerbeifÃ¼hrens einer Sprengstoffexplosion und gefÃ¤hrlicher KÃ¶rperverletzung gegen alle.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Razzia gegen organisierten Drogenhandel in Nordrhein-Westfalen und in Italien
    Razzia gegen organisierten Drogenhandel in Nordrhein-Westfalen und in Italien

    Mit einer lÃ¤nderÃ¼bergreifenden Razzia sind Ermittler in Nordrhein-Westfalen und in Italien am Dienstag gegen die organisierte DrogenkriminalitÃ¤t vorgegangen. Insgesamt wurden

    Mehr
    Miauen in Paketshop: Frau in Bayern gibt versehentlich PÃ¤ckchen mit Katze auf
    Miauen in Paketshop: Frau in Bayern gibt versehentlich PÃ¤ckchen mit Katze auf

    Im bayerischen Neu-Ulm ist versehentlich ein Paket mit einer Katze aufgegeben worden. Die Mitarbeiterin einer BÃ¤ckerei mit integrierter Paketstation hÃ¶rte am Montagnachmittag

    Mehr
    Nordrhein-Westfalen: 16-jÃ¤hriger Autofahrer rast Polizei davon und Ã¼berschlÃ¤gt sich
    Nordrhein-Westfalen: 16-jÃ¤hriger Autofahrer rast Polizei davon und Ã¼berschlÃ¤gt sich

    Ein 16-jÃ¤hriger Autofahrer aus Nordrhein-Westfalen hat sich mit der Polizei eine Verfolgungsfahrt geliefert und sich schlieÃŸlich mit seinem Auto Ã¼berschlagen. Der Jugendliche

    Mehr
    "Wir mÃ¼ssen aufholen": EU soll im Digitalbereich RÃ¼ckstand gutmachen
    Milliardenauftrag fÃ¼r Flugzeugbauer Airbus: Flydubai bestellt 150 Maschinen
    Milliardenauftrag fÃ¼r Flugzeugbauer Airbus: Flydubai bestellt 150 Maschinen
    FranzÃ¶sische Digitalministerin dringt auf Bevorzugung heimischer Unternehmen
    FranzÃ¶sische Digitalministerin dringt auf Bevorzugung heimischer Unternehmen
    Eurogruppen-Chef und irischer Finanzminister Donohoe wechselt zur Weltbank
    Eurogruppen-Chef und irischer Finanzminister Donohoe wechselt zur Weltbank
    Brasiliens PrÃ¤sident Lula reist fÃ¼r Klimaverhandlungen zurÃ¼ck nach BelÃ©m
    Brasiliens PrÃ¤sident Lula reist fÃ¼r Klimaverhandlungen zurÃ¼ck nach BelÃ©m
    EU-Kommission genehmigt Zahlungen fÃ¼r Kohleausstieg in der Lausitz
    EU-Kommission genehmigt Zahlungen fÃ¼r Kohleausstieg in der Lausitz
    Bericht: Geywitz soll neue VizeprÃ¤sidentin des Rechnungshofs werden
    Bericht: Geywitz soll neue VizeprÃ¤sidentin des Rechnungshofs werden
    Stegner fordert AufklÃ¤rung von Weimer
    Stegner fordert AufklÃ¤rung von Weimer
    Umstrittener Abschnitt der A1 in der Eifel darf gebaut werden
    Umstrittener Abschnitt der A1 in der Eifel darf gebaut werden
    EU-Kommission genehmigt Milliarden-EntschÃ¤digung fÃ¼r ostdeutschen Kohleausstieg
    EU-Kommission genehmigt Milliarden-EntschÃ¤digung fÃ¼r ostdeutschen Kohleausstieg

    Top Meldungen

    Sparkassen rechnen 2025 mit GewinnrÃ¼ckgang

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die 341 Sparkassen in Deutschland werden im laufenden Jahr nach eigener EinschÃ¤tzung etwas weniger Gewinn machen als 2024. "Wir erwarten wegen

    Mehr
    Linke und GrÃ¼ne fordern AufklÃ¤rung von Weimer

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Linke kritisiert Wolfram Weimer nach dem Bekanntwerden neuer VorwÃ¼rfe gegen den Kulturstaatsminister scharf. "Da haben sich MillionÃ¤re mit

    Mehr
    Junge SPD-Abgeordnete wehren sich gegen Kritik an Rentenreform
    Junge SPD-Abgeordnete wehren sich gegen Kritik an Rentenreform

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die jungen Abgeordneten in der SPD-Fraktion haben sich in einem gemeinsamen Papier gegen den Vorwurf verteidigt, das Rentenkonzept der

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts