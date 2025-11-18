Vier neue VerdÃ¤chtige nach Verletzung von Polizist durch Explosion in Bayern

Polizeiauto

Einen Monat nach der Verletzung eines Polizisten durch die Explosion einer Plastikflasche im bayerischen Bad Reichenhall sind vier neue VerdÃ¤chtige gefasst worden. Es handelt sich um SchÃ¼ler zwischen 16 und 18 Jahren, wie die Polizei in Rosenheim am Dienstag mitteilte. Zwei von ihnen hÃ¤tten die Tat gestanden und gesagt, dass alle vier daran beteiligt gewesen seien.



Am 15. Oktober hatten Mitglieder der Zeugen Jehovas die Beamten gerufen, weil ein Gottesdienst gestÃ¶rt wurde. In den Wochen zuvor sei es schon mehrmals zu solchen StÃ¶rungen gekommen. Die alarmierte Polizeistreife entdeckte den Angaben zufolge in der Hofeinfahrt vor dem Veranstaltungssaal eine PET-Flasche. Da die Beamten davon ausgingen, dass diese prÃ¤pariert war und zur Explosion gebracht werden sollte, sollte eigentlich der Gefahrenbereich gesperrt werden.



In dem Moment explodierte die mit einer chemischen Mischung gefÃ¼llte Flasche aber. Ein 28 Jahre alter Polizist wurde erheblich verletzt und musste ins Krankenhaus. Er ist nach Angaben vom Dienstag noch immer nicht wieder dienstfÃ¤hig.



Anfang November stellte die Polizei zunÃ¤chst einen 15 und einen 18 Jahre alten VerdÃ¤chtigen. Diese werden verdÃ¤chtigt, ein anderes Mal in der NÃ¤he des GebÃ¤udes der Zeugen Jehovas Flaschen prÃ¤pariert zu haben, die aber nicht explodierten. Um die prÃ¤parierten Flaschen kÃ¼mmerte sich die Feuerwehr. FÃ¼r die Tat vom 15. Oktober kommen diese beiden VerdÃ¤chtigen jedoch nicht als Verantwortliche in Betracht, wie die Polizei nun erklÃ¤rte.



Sie durchsuchte am Dienstag die Jugendzimmer der 16- bis 18-jÃ¤hrigen SchÃ¼ler und beschlagnahmte Beweismittel. Die jungen VerdÃ¤chtigen wurden vorlÃ¤ufig festgenommen, kamen dann aber wieder auf freien FuÃŸ. Die Kriminalpolizei Traunstein ermittelt wegen StÃ¶rung der ReligionsausÃ¼bung, des HerbeifÃ¼hrens einer Sprengstoffexplosion und gefÃ¤hrlicher KÃ¶rperverletzung gegen alle.