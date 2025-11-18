Im bayerischen Neu-Ulm ist versehentlich ein Paket mit einer Katze aufgegeben worden. Die Mitarbeiterin einer BÃ¤ckerei mit integrierter Paketstation hÃ¶rte am Montagnachmittag ein Miauen aus dem PÃ¤ckchen, wie die Polizei am Dienstag in Kempten mitteilte. Die Mitarbeiterin kannte die Absenderin persÃ¶nlich und informierte sie.
Offenbar hatte sich das Tier unbemerkt in den Karton gelegt und war dort eingeschlafen. Die Katze konnte laut Polizei unverletzt befreit und ihrer Besitzerin Ã¼bergeben werden.
Brennpunkte
Miauen in Paketshop: Frau in Bayern gibt versehentlich PÃ¤ckchen mit Katze auf
- AFP - 18. November 2025, 15:59 Uhr
