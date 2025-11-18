Razzia gegen organisierten Drogenhandel in Nordrhein-Westfalen und in Italien

Blaulicht

Mit einer Razzia sind Ermittler in Nordrhein-Westfalen und in Italien gegen die organisierte DrogenkriminalitÃ¤t vorgegangen. Es wurden 15 Objekte in Nordrhein-Westfalen und vier in Italien durchsucht, wie die Staatsanwaltschaft in Duisburg mitteilte.

Mit einer lÃ¤nderÃ¼bergreifenden Razzia sind Ermittler in Nordrhein-Westfalen und in Italien am Dienstag gegen die organisierte DrogenkriminalitÃ¤t vorgegangen. Insgesamt wurden 15 Objekte in Nordrhein-Westfalen und vier Objekte in Italien durchsucht, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Duisburg mitteilten. Im Fokus der Ermittler stehen demnach sechs MÃ¤nner im Alter von 40 bis 52 Jahren. Sie sollen international im groÃŸen Stil mit Marihuana und Kokain gehandelt haben.



Insgesamt wurden bei den EinsÃ¤tzen drei VerdÃ¤chtige festgenommen. In Nordrhein-Westfalen wurden Privatwohnungen und Gewerbeobjekte inÂ Duisburg, DÃ¼sseldorf, Hilden, Erkrath, Meerbusch, Wuppertal und Weilerswist durchsucht. Zeitgleich durchsuchten italienische Ermittler mehrere Wohn- und GeschÃ¤ftsrÃ¤ume in der Region Kalabrien. An den Durchsuchungen waren auch Spezialeinheiten beteiligt.



In Weilerswist im Kreis Euskirchen stieÃŸen die Beamten auf eine Cannabisplantage mit mehr als tausend Pflanzen. Dort hielt sich zudem ein 35-JÃ¤hriger auf, der wegen des Verdachts der Beteiligung am organisierten Drogenhandel vorlÃ¤ufig festgenommen wurde.



In Hilden im Kreis Mettmann nahm die Polizei einen 46-jÃ¤hrigen Italiener fest, gegen den zuvor ein Haftbefehl erlassen worden war. Bei der Durchsuchung eines von ihm betriebenen Restaurants und eines nahen GebÃ¤udes wurde unter anderem eine halbe Million Euro Bargeld gefunden und beschlagnahmt. Die Auswertung weiterer bei den Durchsuchungen beschlagnahmter Beweismittel dauerte an.



PolizeifÃ¼hrerin Lilli Jahnke erklÃ¤rte, die Polizei habe mit dem Einsatz "kriminelle Strukturen weiter erhellt". Zudem hÃ¤tten die BehÃ¶rden "wichtige Erkenntnisse gewonnen" und "den Kriminellen ihre Machenschaften erschwert".