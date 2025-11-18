Bahn-Sabotage in Polen: Merz vermutet wie Tusk russische Verantwortung

Merz in Berlin

Nach zwei mutmaÃŸlichen Sabotageakten an einer polnischen Bahnstrecke in Richtung Ukraine hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) die Vermutungen der polnischen Regierung mit Blick auf eine Verantwortung Russlands bekrÃ¤ftigt. "Es gibt ja einige Hinweise darauf, in wessen Interesse ein solcher Anschlag liegen kÃ¶nnte, und da hat die polnische Regierung mit ihren Vermutungen vermutlich recht", sagte Merz am Dienstag in Berlin.Â



Die VorfÃ¤lle stÃ¼nden im Zusammenhang mit "einer ganze Reihe von Sabotageakten, die wir auch in Deutschland gesehen haben", sagte Merz. Er verwies auf ÃœberflÃ¼ge von Drohnen, die "auch AusspÃ¤hversuche von Russland aus" seien. Die russische Regierung habe selbst zugegeben, solche DrohnenÃ¼berflÃ¼ge zu organisieren. Er wolle in den kommenden Tagen noch einmal mit der polnischen Regierung Ã¼ber die VorfÃ¤lle sprechen, sagte Merz.



Der polnische Regierungschef Donald Tusk hatte zuvor zwei von Moskau beauftragte ukrainische StaatsbÃ¼rger, die "seit langem mit russischen Diensten zusammenarbeiten", fÃ¼r die beiden Sabotageakte in den vergangenen Tagen verantwortlich gemacht. Der Kreml warf den polnischen BehÃ¶rden daraufhin "Russenfeindlichkeit" vor.



Die beiden VorfÃ¤lle, bei denen niemand verletzt wurde, ereigneten sich am Samstag und Montag zwischen Warschau und Lublin. Sie trafen eine Eisenbahnstrecke, Ã¼ber die Hilfslieferungen in die Ukraine transportiert werden.Â In einem Fall hÃ¤tte ein Zug vermutlich durch eine Stahlvorrichtung an den Schienen zum Entgleisen gebracht werden sollen. Ein ZugfÃ¼hrer hatte jedoch Alarm geschlagen. In dem anderen Fall detonierte ein SprengkÃ¶rper wÃ¤hrend der Durchfahrt eines GÃ¼terzugs.Â



Polen ist ein wichtiges Drehkreuz fÃ¼r Hilfslieferungen in die Ukraine. Das EU- und Nato-Mitgliedsland hat Grenzen zur Ukraine, zu Russlands VerbÃ¼ndetem Belarus und zur russischen Exklave Kaliningrad. Die meisten Waffen- und Munitionslieferungen westlicher Staaten an die Ukraine erfolgen Ã¼ber Polen. Das Land ist ein wichtiger UnterstÃ¼tzer der Ukraine bei der Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg.



Tusk hatte bereits am Montag von einem Sabotageakt gesprochen. Die polnische Staatsanwaltschaft erklÃ¤rte, es bestehe der Verdacht, dass die Sabotage "terroristischer Natur" sei und mutmaÃŸlich "im Auftrag eines auslÃ¤ndischen Geheimdienstes" ausgefÃ¼hrt worden sei.