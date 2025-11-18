Vor Kongressvotum: Epstein-Opfer fordern Freigabe aller Akten

Epstein-Opfer Haley Robson vor dem Kapitol

Vor einer entscheidenden Abstimmung im US-Kongress haben mutmaÃŸliche Opfer des US-SexualstraftÃ¤ters Jeffrey Epstein in Washington eine Freigabe aller Akten verlangt. PrÃ¤sident Trump bekrÃ¤ftigte, er habe nichts mit Epstein zu tun gehabt.

Vor einer entscheidenden Abstimmung im US-Kongress haben mutmaÃŸliche Opfer des US-SexualstraftÃ¤ters Jeffrey Epstein in Washington eine Freigabe aller Akten verlangt. Die Frauen drÃ¤ngten die Abgeordneten im ReprÃ¤sentantenhaus am Dienstag, das Gesetz fÃ¼r vollstÃ¤ndige Transparenz in dem Fall zu billigen. Bei der Abstimmung wurde am Dienstagnachmittag eine breite Mehrheit fÃ¼r die VerÃ¶ffentlichung der Akten erwartet.



Die sexuellen Ãœbergriffe Epsteins dÃ¼rften nicht parteipolitisch missbraucht werden, sagte Jena-Lisa Jones, die nach eigenen Angaben als Teenagerin von Epstein missbraucht worden war. Sie rief PrÃ¤sident Donald Trump auf, "echte FÃ¼hrungsqualitÃ¤ten" zu beweisen und das Gesetz mit seiner Unterschrift in Kraft zu setzen. "Zeigen Sie, dass Ihnen die Menschen tatsÃ¤chlich wichtig sind und nicht nur Sie selbst", forderte Jones, die nach eigenen Angaben bei der PrÃ¤sidentschaftswahl fÃ¼r Trump gestimmt hatte.



Trump bekrÃ¤ftigte, er habe "nichts mit Jeffrey Epstein zu tun". Der US-PrÃ¤sident wiederholte bei einem Empfang fÃ¼r den saudiarabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman im WeiÃŸen Haus, er habe Epstein vor vielen Jahren aus seinem Club geworfen, weil er "ein kranker Perverser" gewesen sei.



Das ReprÃ¤sentantenhaus wollte am Nachmittag Ã¼ber das Epstein-Akten-Transparenz-Gesetz (EpsteinÂ Files Transparency Act, Efta) abstimmen, das Abgeordnete der Republikaner und der Demokraten gemeinsam ausgearbeitet hatten. Trump hatte gemeinsam mit ReprÃ¤sentantenhaus-Sprecher Mike Johnson monatelang versucht, das Votum zu verhindern.Â



Zu Beginn der Debatte am Dienstag im ReprÃ¤sentantenhaus warf Johnson den Demokraten erneut vor, den Gesetzentwurf nur deshalb zu unterstÃ¼tzen, um "PrÃ¤sident Trump mit dem Skandal in Verbindung zu bringen". Dennoch wolle er im Sinne der Transparenz fÃ¼r die Vorlage stimmen. Der Republikaner rechnet nach eigenen Angaben mit einem "nahezu einstimmigen Votum" fÃ¼r die Freigabe der Akten.