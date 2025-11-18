Brennpunkte

ReprÃ¤sentantenhaus stimmt fÃ¼r VerÃ¶ffentlichung von Epstein-Akten

  • dts - 18. November 2025, 21:18 Uhr
Kapitol (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das US-ReprÃ¤sentantenhaus hat sich am Dienstagabend fÃ¼r die Freigabe der Epstein-Akten ausgesprochen. Damit das Justizministerium zur VerÃ¶ffentlichung der Ermittlungsakten verpflichtet wird, muss noch der Senat dem Gesetz zustimmen.

Das ReprÃ¤sentantenhaus stimmte mit 427 Ja-Stimmen fÃ¼r die Verabschiedung des Gesetzes. Der republikanische Abgeordnete Clay Higgins aus Louisiana votierte als einziges Mitglied dagegen.

US-PrÃ¤sident Donald Trump hatte am Montag in der monatelangen Debatte Ã¼ber die VerÃ¶ffentlichung der Epstein-Akten eine Kehrtwende vollzogen. Er rief die Republikaner im ReprÃ¤sentantenhaus in einem Post auf seinem Kurznachrichtendienst dazu auf, dafÃ¼r zu stimmen, die Akten freizugeben. Bisher hatte er versucht, die VerÃ¶ffentlichung der Akten zu verhindern. Trump erklÃ¤rte, dass die Republikaner nichts zu verbergen hÃ¤tten und es an der Zeit sei, sich von dem "Demokraten-Schwindel" abzuwenden.

Vor der Abstimmung adressierten Betroffene in einem Statement den US-PrÃ¤sidenten direkt. "Ich verstehe, dass sich Ihre Haltung zu den Epstein-Akten geÃ¤ndert hat, und ich bin dankbar, dass Sie sich bereit erklÃ¤rt haben, diesen Gesetzentwurf zu unterzeichnen", sagte Haley Robson. "Ich kann jedoch nicht umhin, skeptisch zu sein, was die Agenda ist."

Jeffrey Epstein war 2019 angeklagt worden, einen Ring zur sexuellen Ausbeutung MinderjÃ¤hriger unterhalten zu haben. Er war gut vernetzt und zÃ¤hlte Prominente und hochrangige Politiker zu seinen Bekannten und Freunden. Ebenfalls 2019 starb er in Untersuchungshaft - nach offiziellen Angaben durch Suizid.

