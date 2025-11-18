Spanien sagt Ukraine MilitÃ¤rhilfen im Wert von 615 Millionen Dollar zu

Spanien wird der Ukraine ein neues Hilfspaket im Wert von 615 Millionen Euro fÃ¼r ihren Verteidigungskrieg gegen Russland zur VerfÃ¼gung stellen. Rund 300 Millionen Euro des Pakets seien fÃ¼r "neue VerteidigungsausrÃ¼stung" vorgesehen, sagte der spanische Regierungschef Pedro SÃ¡nchez am Dienstag bei einem Besuch des ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj in Madrid. "Euer Kampf ist unserer", sagte der spanische Regierungschef.Â
Der "Neo-Imperialismus" des russischen PrÃ¤sidenten Wladimir Putin versuche, "das Projekt Europa und alles, wofÃ¼r es steht", zu schwÃ¤chen, betonte SÃ¡nchez.Â
215 Millionen Euro aus dem Hilfspaket sollen der Produktion von Drohnenabwehrsystemen, Ãœberwachungsradaren und AufklÃ¤rungsgerÃ¤ten zugute kommen. Vieles davon soll von spanischen Firmen entwickelt werden. Die spanischen Ukraine-Hilfen werden vom neuen EU-Verteidigungsfonds Safe unterstÃ¼tzt.
AuÃŸerdem werden 100 Millionen Euro an eine von der Nato geleitete Initiative Ã¼berwiesen, welche die Ukraine mit Luftabwehrsystemen versorgt. Im Rahmen der sogenannten Priorisierten Anforderungsliste fÃ¼r die Ukraine (Purl) kaufen europÃ¤ische VerbÃ¼ndete und Kanada Waffen aus den USA fÃ¼r die Ukraine. Â Â
Am Montag hatten bereits Selenskyj und Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron eine AbsichtserklÃ¤rung zum Kauf von bis zu 100 Rafale-Kampfjets durch die Ukraine unterzeichnet. Das RÃ¼stungsgeschÃ¤ft soll sich Ã¼ber rund zehn Jahre erstrecken.Â
Brennpunkte
Spanien sagt Ukraine Militärhilfen im Wert von 615 Millionen Dollar zu
18. November 2025
Spanien wird der Ukraine ein neues Hilfspaket im Wert von 615 Millionen Euro fÃ¼r ihren Verteidigungskrieg gegen Russland zur VerfÃ¼gung stellen. Rund 300 Millionen Euro des Pakets seien fÃ¼r 'neue VerteidigungsausrÃ¼stung' vorgesehen, sagte Spaniens Regierungschef SÃ¡nchez.
