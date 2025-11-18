Spanien sagt Ukraine MilitÃ¤rhilfen im Wert von 615 Millionen Dollar zu

Selenskyj und SÃ¡nchez in Madrid

Spanien wird der Ukraine ein neues Hilfspaket im Wert von 615 Millionen Euro fÃ¼r ihren Verteidigungskrieg gegen Russland zur VerfÃ¼gung stellen. Rund 300 Millionen Euro des Pakets seien fÃ¼r 'neue VerteidigungsausrÃ¼stung' vorgesehen, sagte Spaniens Regierungschef SÃ¡nchez.

Spanien wird der Ukraine ein neues Hilfspaket im Wert von 615 Millionen Euro fÃ¼r ihren Verteidigungskrieg gegen Russland zur VerfÃ¼gung stellen. Rund 300 Millionen Euro des Pakets seien fÃ¼r "neue VerteidigungsausrÃ¼stung" vorgesehen, sagte der spanische Regierungschef Pedro SÃ¡nchez am Dienstag bei einem Besuch des ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj in Madrid. "Euer Kampf ist unserer", sagte der spanische Regierungschef.Â



Der "Neo-Imperialismus" des russischen PrÃ¤sidenten Wladimir Putin versuche, "das Projekt Europa und alles, wofÃ¼r es steht", zu schwÃ¤chen, betonte SÃ¡nchez.Â



215 Millionen Euro aus dem Hilfspaket sollen der Produktion von Drohnenabwehrsystemen, Ãœberwachungsradaren und AufklÃ¤rungsgerÃ¤ten zugute kommen. Vieles davon soll von spanischen Firmen entwickelt werden. Die spanischen Ukraine-Hilfen werden vom neuen EU-Verteidigungsfonds Safe unterstÃ¼tzt.



AuÃŸerdem werden 100 Millionen Euro an eine von der Nato geleitete Initiative Ã¼berwiesen, welche die Ukraine mit Luftabwehrsystemen versorgt. Im Rahmen der sogenannten Priorisierten Anforderungsliste fÃ¼r die Ukraine (Purl) kaufen europÃ¤ische VerbÃ¼ndete und Kanada Waffen aus den USA fÃ¼r die Ukraine. Â Â



Am Montag hatten bereits Selenskyj und Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron eine AbsichtserklÃ¤rung zum Kauf von bis zu 100 Rafale-Kampfjets durch die Ukraine unterzeichnet. Das RÃ¼stungsgeschÃ¤ft soll sich Ã¼ber rund zehn Jahre erstrecken.Â