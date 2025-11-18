US-Nato-Botschafter kritisiert KÃ¤ufe von Ã–l aus Russland

BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Der Nato-Botschafter der USA, Matthew Whitaker, hat die europÃ¤ischen Nato-VerbÃ¼ndeten zu mehr Engagement bei der UnterstÃ¼tzung der Ukraine im Kampf gegen Russland aufgerufen.
"Europa soll endlich aufhÃ¶ren, russisches Ã–l und Gas zu kaufen", sagte er den "ARD Tagesthemen" am Dienstag. Es gebe immer noch LÃ¤nder, die dies tÃ¤ten. Whitaker verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass sie zum Beispiel FlÃ¼ssiggas oder Ã–l aus den Vereinigten Staaten kaufen kÃ¶nnten. "Es gibt keinen Grund, warum wir die russische Kriegsmaschinerie finanzieren sollten. Und jeder Euro, der in den Kauf von russischem Ã–l und Gas geht, ist ein Dollar oder Euro zur UnterstÃ¼tzung der russischen Kriegsmaschinerie."
Whitaker sagte, die USA lieferten kontinuierlich Munition fÃ¼r die Ukraine. Man erwarte, dass die europÃ¤ischen VerbÃ¼ndeten fÃ¼r die dringend erforderliche Munition bezahlen. Auf beiden Seiten des Atlantiks mÃ¼sse die VerteidigungsfÃ¤higkeit gestÃ¤rkt werden. Nicht nur der Bedarf der Ukraine, sondern auch der eigene mÃ¼sse gedeckt werden.
Die Verantwortung, Verhandlungen aufzunehmen sieht Whitaker bei Russland. "Wenn es also um die Verantwortung geht, ist es ganz klar, dass die Russen nicht bereit sind, an den Verhandlungstisch zu kommen, einen Waffenstillstand zu verhandeln und Frieden zu schlieÃŸen. PrÃ¤sident Trump versucht die Bedingungen zu schaffen, dass Russland an den Verhandlungstisch kommt", sagte er.
Trump sei von Putin frustriert. "Jedes Mal, wenn sie miteinander zu sprechen, scheint es eine Bereitschaft zu geben, vielleicht zu einem Waffenstillstand und zu einem verhandelten Frieden zu kommen. Und dann hagelt es weiter Bomben auf ukrainische StÃ¤dte und Zivilisten", sagte Whitaker.
Der Druck auf Russland mÃ¼sse aufrechterhalten werden, so der Nato-Botschafter. Dies tue US-PrÃ¤sident Trump. In diesem Zusammenhang nannte er Sanktionen gegen Russland. "Wir erwarten, dass die europÃ¤ischen Alliierten und auch Deutschland, sich uns anschlieÃŸen und den gleichen Druck ausÃ¼ben."
Brennpunkte
US-Nato-Botschafter kritisiert KÃ¤ufe von Ã–l aus Russland
- dts - 18. November 2025, 22:52 Uhr
.
