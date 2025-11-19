US-Kongress gibt grÃ¼nes Licht fÃ¼r Freigabe der Epstein-Akten

Demonstrant vor dem Kapitol in Washington

Wenige Stunden nach dem US-ReprÃ¤sentantenhaus hat auch der Senat grÃ¼nes Licht fÃ¼r die Freigabe der Akten zu SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein gegeben. Die zweite Kongresskammer billigte dazu am Dienstag einstimmig einen besonderen Verfahrensschritt. Demnach gilt das Transparenz-Gesetz vom Kongress als unverÃ¤ndert angenommen und wird US-PrÃ¤sident Donald Trump vorgelegt, sobald das ReprÃ¤sentantenhaus den Text an den Senat weitergeleitet hat.



Nach Angaben von US-Medien kÃ¶nnte das Gesetz Trump noch am Dienstagabend (Ortszeit) erreichen. Der PrÃ¤sident hat in Aussicht gestellt, es dann mit seiner Unterschrift in Kraft zu setzen.Â Laut dem Epstein-Akten-Transparenzgesetz (Efta) soll Justizministerin Pam Bondi nicht spÃ¤ter als 30 Tage nach Verabschiedung "alle nicht als geheim eingestuften Aufzeichnungen, Dokumente, Mitteilungen und Ermittlungsmaterialien" im Fall Epstein verÃ¶ffentlichen.



Es gibt allerdings Ausnahmen - etwa fÃ¼r Material, das "eine aktive Bundesuntersuchung oder laufende Strafverfolgung gefÃ¤hrden wÃ¼rde". Nicht verÃ¶ffentlichen muss die US-Regierung laut Gesetzestext zudem Informationen, die die PrivatsphÃ¤re der Missbrauchsopfer einschrÃ¤nken, oder Bilder und Videos von Missbrauch.