Technologie

Bundesnetzagentur drÃ¤ngt auf Klarheit Ã¼ber KI-Regeln

  • dts - 19. November 2025
Bild vergrößern: Bundesnetzagentur drÃ¤ngt auf Klarheit Ã¼ber KI-Regeln
Bundesnetzagentur (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Zum EU-Digitalgipfel in Berlin hat Bundesnetzagentur-PrÃ¤sident Klaus MÃ¼ller Tempo bei der Regulierung angemahnt. "Wir brauchen Klarheit Ã¼ber die Regeln, die in Europa gelten, damit wir unsere strategische Position als Vorreiterin in Sachen KI weltweit sichern kÃ¶nnen - und Unsicherheiten im Markt sind da nicht hilfreich", sagte MÃ¼ller der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung" (Mittwochausgabe).

Hintergrund ist, dass die Bundesregierung die Anwendung der beiden hÃ¶chsten Sicherheitsstufen aus dem AI Act der EuropÃ¤ischen Union um ein Jahr verschieben will. Ein verlÃ¤ngerter Zeitraum kÃ¶nne aber genutzt werden, um "wesentliche Fortschritte bei der Standardisierung zu erreichen und so die Umsetzung fÃ¼r alle Beteiligten zu erleichtern", erklÃ¤rte MÃ¼ller. Die Bundesnetzagentur ist in Deutschland mit der Durchsetzung der KI-Verordnung beauftragt.

Zugleich trat der BehÃ¶rden-PrÃ¤sident BefÃ¼rchtungen entgegen, die EU lege mit dem AI Act "kreative KÃ¶pfe in Fesseln", weil fast alle ihrer GeschÃ¤ftsmodelle als besonders riskant eingestuft wÃ¼rden. Eine ErsteinschÃ¤tzung etlicher Unternehmen habe ergeben, dass "High-Risk-KI-Systeme" die Ausnahme seien, so MÃ¼ller. "Die Sorge vor Ã¼bermÃ¤ÃŸiger BÃ¼rokratie durch den AI Act ist in den allermeisten FÃ¤llen unbegrÃ¼ndet", sagte er. "FÃ¼r die weit Ã¼berwiegende Mehrzahl der KI-Systeme gelten entweder keine Anforderung oder es genÃ¼gt die ErfÃ¼llung von Transparenzregeln."

ZurÃ¼ckhaltend Ã¤uÃŸerte sich MÃ¼ller zu Rufen nach einem europÃ¤ischen Konkurrenten fÃ¼r die Sprachmodelle der US-Tech-Giganten. Die Bundesnetzagentur ermutige Unternehmen, etwas auszuprobieren. "Ob das industrielle Anwendungen auf Basis von KI-Modellen sind, mit denen man Geld verdienen kann, oder ob es auf ein europÃ¤isches ChatGPT hinauslÃ¤uft, sei dahingestellt. Die Frage, wie daraus ein vielversprechendes GeschÃ¤ftsmodell entwickelt werden kann, scheint mir noch nicht beantwortet."

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Regierung drÃ¤ngt Industrie zu Investitionen in KI in Deutschland
    Regierung drÃ¤ngt Industrie zu Investitionen in KI in Deutschland

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung fordert die deutsche Industrie auf, bei KÃ¼nstlicher Intelligenz (KI) und Cloud-Technologien eine fÃ¼hrende Rolle

    Mehr
    FernsehgerÃ¤te werden gÃ¼nstiger
    FernsehgerÃ¤te werden gÃ¼nstiger

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Preise fÃ¼r viele GerÃ¤te der Unterhaltungselektronik und Informationsverarbeitung haben im Oktober 2025 unter dem Vorjahresniveau

    Mehr
    Wildberger vor Digitalgipfel:
    Wildberger vor Digitalgipfel: "Europa muss die Weichen stellen"

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) dringt vor dem Gipfel fÃ¼r digitale SouverÃ¤nitÃ¤t auf Reformen und rasches Handeln auf dem Feld der

    Mehr
    US-Kartellverfahren beendet: Meta kann Instagram und Whatsapp behalten
    US-Kartellverfahren beendet: Meta kann Instagram und Whatsapp behalten
    Umfrage: GroÃŸteil der E-Auto-Fahrer lehnt Tesla aus politischen GrÃ¼nden ab
    Umfrage: GroÃŸteil der E-Auto-Fahrer lehnt Tesla aus politischen GrÃ¼nden ab
    Digitalgipfel in Berlin: 18 europÃ¤ische KI-Partnerschaften verkÃ¼ndet
    Digitalgipfel in Berlin: 18 europÃ¤ische KI-Partnerschaften verkÃ¼ndet
    Gipfel in Berlin: Merz sieht
    Gipfel in Berlin: Merz sieht "digitale SouverÃ¤nitÃ¤t" als "zentral fÃ¼r Europa"
    Trump: Saudi-Arabien wird
    Trump: Saudi-Arabien wird "wichtiger Nicht-Nato-VerbÃ¼ndeter" der USA
    US-Kongress gibt grÃ¼nes Licht fÃ¼r Freigabe der Epstein-Akten
    US-Kongress gibt grÃ¼nes Licht fÃ¼r Freigabe der Epstein-Akten
    Brasilien: Mitangeklagte in Bolsonaro-Prozess wegen Mordkomplotts gegen Lula verurteilt
    Brasilien: Mitangeklagte in Bolsonaro-Prozess wegen Mordkomplotts gegen Lula verurteilt
    Brantner will E-Auto-FÃ¶rderung nur fÃ¼r Autos mit EU-Lieferketten
    Brantner will E-Auto-FÃ¶rderung nur fÃ¼r Autos mit EU-Lieferketten
    WeiÃŸes Haus: Trump billigt Verkauf von F-35-Kampfjets an Saudi-Arabien
    WeiÃŸes Haus: Trump billigt Verkauf von F-35-Kampfjets an Saudi-Arabien
    US-Kongress gibt grÃ¼nes Licht fÃ¼r Freigabe der Epstein-Akten
    US-Kongress gibt grÃ¼nes Licht fÃ¼r Freigabe der Epstein-Akten

    Top Meldungen

    EU-Omnibus: GrÃ¼ne fÃ¼rchten
    EU-Omnibus: GrÃ¼ne fÃ¼rchten "intransparente Datenpraktiken"

    BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Vor der Vorstellung des Fahrplans zum EU-Sammelgesetz (Omnibus) fÃ¼r BÃ¼rokratieabbau hat die stellvertretende Vorsitzende der GrÃ¼nen-Fraktion

    Mehr
    Ministerium will Industriestrompreis fÃ¼r 91 Teilsektoren
    Ministerium will Industriestrompreis fÃ¼r 91 Teilsektoren

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundeswirtschaftsministerium plant, mindestens 91 Sektoren beziehungsweise Teilsektoren der energieintensiven Industrie durch den

    Mehr
    Weimer weist VorwÃ¼rfe zurÃ¼ck
    Weimer weist VorwÃ¼rfe zurÃ¼ck

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat VorwÃ¼rfe gegen die Weimer Media Group und die Ludwig-Erhard-Gipfel des Unternehmens zurÃ¼ckgewiesen.

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts