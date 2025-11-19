Bundesnetzagentur drÃ¤ngt auf Klarheit Ã¼ber KI-Regeln

Bundesnetzagentur (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Zum EU-Digitalgipfel in Berlin hat Bundesnetzagentur-PrÃ¤sident Klaus MÃ¼ller Tempo bei der Regulierung angemahnt. "Wir brauchen Klarheit Ã¼ber die Regeln, die in Europa gelten, damit wir unsere strategische Position als Vorreiterin in Sachen KI weltweit sichern kÃ¶nnen - und Unsicherheiten im Markt sind da nicht hilfreich", sagte MÃ¼ller der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung" (Mittwochausgabe).



Hintergrund ist, dass die Bundesregierung die Anwendung der beiden hÃ¶chsten Sicherheitsstufen aus dem AI Act der EuropÃ¤ischen Union um ein Jahr verschieben will. Ein verlÃ¤ngerter Zeitraum kÃ¶nne aber genutzt werden, um "wesentliche Fortschritte bei der Standardisierung zu erreichen und so die Umsetzung fÃ¼r alle Beteiligten zu erleichtern", erklÃ¤rte MÃ¼ller. Die Bundesnetzagentur ist in Deutschland mit der Durchsetzung der KI-Verordnung beauftragt.



Zugleich trat der BehÃ¶rden-PrÃ¤sident BefÃ¼rchtungen entgegen, die EU lege mit dem AI Act "kreative KÃ¶pfe in Fesseln", weil fast alle ihrer GeschÃ¤ftsmodelle als besonders riskant eingestuft wÃ¼rden. Eine ErsteinschÃ¤tzung etlicher Unternehmen habe ergeben, dass "High-Risk-KI-Systeme" die Ausnahme seien, so MÃ¼ller. "Die Sorge vor Ã¼bermÃ¤ÃŸiger BÃ¼rokratie durch den AI Act ist in den allermeisten FÃ¤llen unbegrÃ¼ndet", sagte er. "FÃ¼r die weit Ã¼berwiegende Mehrzahl der KI-Systeme gelten entweder keine Anforderung oder es genÃ¼gt die ErfÃ¼llung von Transparenzregeln."



ZurÃ¼ckhaltend Ã¤uÃŸerte sich MÃ¼ller zu Rufen nach einem europÃ¤ischen Konkurrenten fÃ¼r die Sprachmodelle der US-Tech-Giganten. Die Bundesnetzagentur ermutige Unternehmen, etwas auszuprobieren. "Ob das industrielle Anwendungen auf Basis von KI-Modellen sind, mit denen man Geld verdienen kann, oder ob es auf ein europÃ¤isches ChatGPT hinauslÃ¤uft, sei dahingestellt. Die Frage, wie daraus ein vielversprechendes GeschÃ¤ftsmodell entwickelt werden kann, scheint mir noch nicht beantwortet."

