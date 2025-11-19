US-Kongress gibt grÃ¼nes Licht fÃ¼r Freigabe der Epstein-Akten

Demonstranten vor dem Kapitol in Washington

In der AffÃ¤re um SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein hat der US-Kongress grÃ¼nes Licht fÃ¼r die Freigabe der Akten gegeben und PrÃ¤sident Donald Trump damit in die Schranken gewiesen. Die Abgeordneten im ReprÃ¤sentantenhaus votierten am Dienstag mit nur einer Gegenstimme fÃ¼r ein Gesetz zur Freigabe der Akten, wenige Stunden spÃ¤ter gab der Senat einstimmig grÃ¼nes Licht. Trump hatte monatelang versucht, das Votum abzuwenden. Erst am Sonntag vollzog er wegen des groÃŸen Drucks eine Kehrtwende und empfahl seinen Republikanern die Zustimmung.



Im ReprÃ¤sentantenhaus gab es 427 Ja-Stimmen bei nur einer einzigen Gegenstimme eines Republikaners aus dem sÃ¼dlichen Bundesstaat Louisiana. Die Abgeordneten quittierten das Ergebnis mit Applaus und Jubel.



Wenige Stunden spÃ¤ter gab der Senat einstimmig grÃ¼nes Licht. Die zweite Kongresskammer billigte dazu einen besonderen Verfahrensschritt. Demnach gilt das Transparenz-Gesetz vom Kongress als unverÃ¤ndert angenommen und wird US-PrÃ¤sident Trump vorgelegt, sobald das ReprÃ¤sentantenhaus den Text an den Senat weitergeleitet hat.



Umfragen zufolge unterstÃ¼tzt eine groÃŸe Mehrheit der US-BÃ¼rger die Freigabe der Akten. Das Votum gilt als Erfolg fÃ¼r die Epstein-Opfer: Eine Reihe von Frauen sowie AngehÃ¶rige von Missbrauchsopfern hatten die Abgeordneten kurz vor der Abstimmung in einer emotionalen Pressekonferenz vor dem Kapitol aufgerufen, vollstÃ¤ndige Transparenz zu ermÃ¶glichen.



Die sexuellen Ãœbergriffe Epsteins dÃ¼rften nicht parteipolitisch missbraucht werden, sagte Jena-Lisa Jones, die nach eigenen Angaben als Teenagerin von Epstein missbraucht worden war. Sie rief Trump auf, "echte FÃ¼hrungsqualitÃ¤ten" zu beweisen und das Gesetz mit seiner Unterschrift in Kraft zu setzen.



Als nÃ¤chstes geht das Gesetz an den PrÃ¤sidenten, nach Angaben von US-Medien kÃ¶nnte Trump die Vorlage noch am Dienstagabend (Ortszeit) erreichen. Trump hat in Aussicht gestellt, es mit seiner Unterschrift in Kraft zu setzen.



Der 79-jÃ¤hrige PrÃ¤sident hatte kurz vor dem Votum erneut angegeben, er habe "nichts mit Jeffrey Epstein zu tun" gehabt. Vergangene Woche hatten demokratische Abgeordnete allerdings E-Mails des verurteilten SexualstraftÃ¤ters verÃ¶ffentlicht, die Trump belasten und eine Mitwisserschaft nahelegen. Laut Ermittlern soll Epstein bis zu seinem Tod in einer New Yorker GefÃ¤ngniszelle 2019 jahrelang MÃ¤dchen und junge Frauen missbraucht und an Prominente vermittelt haben.



Der PrÃ¤sident nennt die Epstein-AffÃ¤re seit Monaten einen "Schwindel" der Demokratischen Partei, die von seinen eigenen Erfolgen ablenken soll. Trump hatte in New York und als Nachbar in Palm Beach in Florida ab den 1990er Jahren mit Epstein verkehrt. Videos und Fotos legen eine Freundschaft zwischen den beiden MÃ¤nnern nahe. Bisher konnte dem PrÃ¤sidenten aber kein persÃ¶nliches Fehlverhalten nachgewiesen werden.



Laut dem nun gebilligten Entwurf fÃ¼r das Epstein-Akten-Transparenzgesetz (Efta) soll Justizministerin Pam Bondi nicht spÃ¤ter als 30 Tage nach Verabschiedung "alle nicht als geheim eingestuften Aufzeichnungen, Dokumente, Mitteilungen und Ermittlungsmaterialien" im Fall Epstein verÃ¶ffentlichen. Dies gilt ebenfalls fÃ¼r Unterlagen der Bundespolizei FBI und der StaatsanwÃ¤lte.



Ausnehmen kann Bondi allerdings Material, das "eine aktive Bundesuntersuchung oder laufende Strafverfolgung gefÃ¤hrden wÃ¼rde". Erst vergangenen Freitag hatte Trump in der AffÃ¤re Ermittlungen gegen den frÃ¼heren PrÃ¤sidenten Bill Clinton und dessen ehemaligen Finanzminister Larry Summers veranlasst, letzterer kÃ¼ndigte inzwischen einen RÃ¼ckzug aus dem Ã¶ffentlichen Leben an. Kritiker fÃ¼rchten allerdings, dass die Trump-Regierung mit Verweis auf laufende Untersuchungen auch andere brisante Akten zurÃ¼ckhalten kÃ¶nnte.