Brasilien: Mitangeklagte in Bolsonaro-Prozess wegen Mordkomplotts gegen Lula verurteilt

  • AFP - 19. November 2025, 01:46 Uhr
Prozess gegen Bolsonaro vor dem Obersten Gerichtshof
Der Oberste Gerichtshof in Brasilien hat am Dienstag vier Mitangeklagte in dem Prozess gegen Ex-PrÃ¤sident Jair Bolsonaro wegen eines Mordkomplotts gegen PrÃ¤sident Luiz InÃ¡cio Lula da Silva zu langjÃ¤hrigen Haftstrafen verurteilt. Die drei MilitÃ¤rangehÃ¶rigen und ein Polizist seien fÃ¼r schuldig befunden worden, im Jahr 2022 die Ermordung Lulas im Zuge eines Putschversuchs zugunsten seines rechtsextremen VorgÃ¤ngers Bolsonaro geplant zu haben, begrÃ¼ndete Richter Alexandre de Moraes das Urteil. Bolsonaro war im September zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden.

Moraes ist der Vorsitzende Richter in dem Prozess. Die Oberstleutnants Rodrigo Bezerra de Azevedo, Rafael Martins de Oliveira und HÃ©lio Ferreira Lima sowie der Polizeibeamte Wladimir Matos Soares hÃ¤tten neben dem Mordkomplott gegen Lula zudem "einen Plan zur Neutralisierung brasilianischer BehÃ¶rden" entwickelt, erklÃ¤rte er.

Die Haftstrafen fÃ¼r die vier MÃ¤nner belaufen sich auf 21 bis 24 Jahre. Sie kÃ¶nnen gegen das Urteil Berufung einlegen. Erst nach der AusschÃ¶pfung aller Rechtsmittel mÃ¼ssen sie ihre Haftstrafen antreten.

Bolsonaro, der wegen eines frÃ¼heren Urteils bis 2030 von allen politischen Ã„mtern ausgeschlossen ist, war im September zu 27 Jahren Haft verurteilt worden. Seit August steht er wegen Fluchtgefahr unter Hausarrest. Das Oberste Gericht befand Bolsonaro fÃ¼r schuldig, eine "kriminelle Organisation" angefÃ¼hrt zu haben, die seine Wahlniederlage von 2022 gegen Lula habe kippen wollen. Neben Bolsonaro waren in den vergangenen Monaten bereits 14 seiner ehemaligen engen Mitarbeiter verurteilt worden.

Nach Angaben der brasilianischen Staatsanwaltschaft scheiterte der Putschversuch damals nur aufgrund mangelnder UnterstÃ¼tzung durch die MilitÃ¤rfÃ¼hrung. Die Anklage hatte Bolsonaro zudem vorgeworfen,Â von PlÃ¤nen zur Ermordung Lulas, von dessen VizeprÃ¤sident Geraldo Alckmin und von Verfassungsrichter Moraes gewusst zu haben.

Laut Generalstaatsanwalt Paulo Gonet hatten die vier nun verurteilten MÃ¤nner die "Aufgabe Ã¼bernommen", Lula, Alckmin und Moraes "unschÃ¤dlich zu machen". Sie waren demnach Mitglieder einer Eliteeinheit der brasilianischen Armee.

Hunderte UnterstÃ¼tzter Bolsonaros hatten damals das Regierungsviertel in BrasÃ­lia gestÃ¼rmt. Sie attackierten und verwÃ¼steten das Parlament, das Oberste Gericht und den PrÃ¤sidentenpalast. Die Szenen der Gewalt erinnerten an den Angriff von AnhÃ¤ngern Donald Trumps auf das Kapitol in Washington zwei Jahre zuvor.

Bolsonaro beteuert trotz seiner Verurteilung weiter seine Unschuld. Ende Oktober legte die Verteidigung Bolsonaros Berufung gegen das Urteil ein, diese wurde jedoch vom Obersten Gerichtshof abgelehnt.

Wie die Nachrichtenagentur AFP aus Justizkreisen erfuhr, kÃ¶nnten auch weitere AntrÃ¤ge rasch abgelehnt werden. Auch kÃ¶nnten Verfahren eingeleitet werden, um Bolsonaro ins GefÃ¤ngnis zu schicken. Aufgrund von Gesundheitsproblemen kÃ¶nnte der 70-jÃ¤hrige Ex-PrÃ¤sident beantragen, seine Haftstrafe zu Hause zu verbÃ¼ÃŸen.

