WeiÃŸes Haus: Trump billigt Verkauf von F-35-Kampfjets an Saudi-Arabien

Mohammed bin Salman (links) und Donald Trump

Trotz israelischer Bedenken hat US-PrÃ¤sident Donald Trump nach Angaben des WeiÃŸen Hauses den Verkauf von F-35-Kampfjets an Saudi-Arabien gebilligt. Beide LÃ¤nder schlossen zudem eine Vereinbarung zur zivilen Atomkraft, wie das WeiÃŸe Haus mitteilte.

Trotz israelischer Bedenken hat US-PrÃ¤sident Donald Trump nach Angaben des WeiÃŸen Hauses den Verkauf von F-35-Kampfjets an Saudi-Arabien gebilligt. Beide LÃ¤nder schlossen zudem eine Vereinbarung zur zivilen Atomkraft, wie das WeiÃŸe Haus am Dienstag (Ortszeit) mitteilte. Trump hatte am Dienstag im WeiÃŸen Haus den einflussreichen saudiarabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman empfangen, der den Golfstaat de facto regiert.



Israel ist bisher das einzige Land im Nahen Osten, das Ã¼ber F-35-Kampfflugzeuge aus US-Produktion verfÃ¼gt. Der Verkauf der Kampfjets an Saudi-Arabien kÃ¶nnte ein Anreiz fÃ¼r den Golfstaat sein, seine Beziehungen zu Israel zu normalisieren. Wegen des Kriegs im Gazastreifen galt dies bisher als unwahrscheinlich, Trump will jedoch eine Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und Saudi-Arabien erreichen.



Die USA und Saudi-Arabien schlossen nach Angaben aus Washington auÃŸerdem eine "gemeinsame ErklÃ¤rung" zur zivilen Atomkraft. Diese bilde die rechtliche Grundlage fÃ¼r eine "jahrzehntelange, milliardenschwere" Partnerschaft im Bereich der Atomkraft.



Saudi-Arabien mÃ¶chte bei der zivilen Atomkraft auf US-Technologie zurÃ¼ckgreifen - dies unterliegt jedoch strengen Regeln. Es wird erwartet, dass der US-Kongress ein solches Abkommen genau prÃ¼fen wÃ¼rde. Saudi-Arabien betont, dass das Land nicht nach Atomwaffen strebt.



Trump hatte bin Salman am Dienstag mit auÃŸergewÃ¶hnlichen militÃ¤rischen Ehren empfangen - es war der erste Besuch bin Salmans in Washington seit rund sieben Jahren. Der US-PrÃ¤sident bezeichnete Saudi-Arabien dabei als einen "groÃŸartigen VerbÃ¼ndeten".