EU-Omnibus: GrÃ¼ne fÃ¼rchten "intransparente Datenpraktiken"

Alexandra Geese (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Vor der Vorstellung des Fahrplans zum EU-Sammelgesetz (Omnibus) fÃ¼r BÃ¼rokratieabbau hat die stellvertretende Vorsitzende der GrÃ¼nen-Fraktion im EU-Parlament, Alexandra Geese, vor einer Aufweichung von Regeln und einer Gefahr fÃ¼r die Freiheit der BÃ¼rger gewarnt.



"Wir werden keine wettbewerbsfÃ¤hige KI entwickeln, wenn wir unsere demokratischen Standards heruntersetzen", sagte Geese der "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe). "Vereinfachung ist wichtig, aber dieser Omnibus muss praktische Probleme lÃ¶sen, nicht die intransparenten Datenpraktiken der Big-Tech-Unternehmen legitimieren."



Gesse warnte davor, dass laut dem ersten Entwurf BÃ¼rger nicht mehr verhindern kÃ¶nnten, dass ihre persÃ¶nlichen Daten, wie etwa Gesundheitsdaten, Daten zu Religion, sexuellen Vorlieben oder dem Wohnort, von undurchsichtigen DatenhÃ¤ndlern verkauft wÃ¼rden. "Das bedroht Freiheit, ohne Innovation zu schaffen", sagte die GrÃ¼nen-Politikerin.



Die EuropÃ¤ische Kommission will an diesem Mittwoch ihren Fahrplan fÃ¼r eine Vereinfachung der Ã¼ber Jahre entwickelten EU-Digitalgesetze vorstellen.

