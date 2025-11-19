Hubig plant elektronische FuÃŸfessel bei hÃ¤uslicher Gewalt

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Opfer hÃ¤uslicher oder partnerschaftlicher Gewalt sollen kÃ¼nftig besser geschÃ¼tzt werden. Das Bundeskabinett will am Mittwoch einen Gesetzentwurf beschlieÃŸen, der den Einsatz elektronischer FuÃŸfesseln fÃ¼r gewalttÃ¤tige Partner ermÃ¶glicht, wie die "Bild" (Mittwochausgabe) berichtet.
Der Entwurf sieht vor, dass Gerichte eine solche Ãœberwachung anordnen kÃ¶nnen, wenn fÃ¼r das Opfer eine konkrete Gefahr fÃ¼r Leben, kÃ¶rperliche Unversehrtheit, Freiheit oder sexuelle Selbstbestimmung besteht. Die MaÃŸnahme soll eine bestehende Schutzanordnung - etwa ein Kontakt- oder NÃ¤herungsverbot - ergÃ¤nzen. Betroffene Opfer kÃ¶nnen demnach ein EmpfangsgerÃ¤t erhalten, das warnt, wenn sich der TÃ¤ter unerlaubt nÃ¤hert.
Die FuÃŸfessel soll nur in HochrisikofÃ¤llen und nicht gegen den Willen des Opfers angeordnet werden. Sie ist zunÃ¤chst auf sechs Monate befristet und kann anschlieÃŸend jeweils um drei Monate verlÃ¤ngert werden. ZusÃ¤tzlich sollen TÃ¤ter verpflichtet werden, an GewaltprÃ¤ventions- oder Sozialtrainingskursen teilzunehmen. Wer sich weigert, muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe rechnen.
VerstÃ¶ÃŸe gegen gerichtliche Schutzanordnungen sollen kÃ¼nftig hÃ¤rter bestraft werden: Es drohen bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe. Bisher lag das HÃ¶chstmaÃŸ bei zwei Jahren.
"HÃ¤usliche Gewalt ist kein Schicksal", sagte Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) der "Bild". "Wir kÃ¶nnen etwas tun. Und wir mÃ¼ssen es. Alle paar Minuten wird in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner angegriffen. Beinahe jeden zweiten Tag tÃ¶tet ein Mann seine Partnerin oder Ex-Partnerin", so Hubig. "Unser Rechtsstaat muss mehr tun, um diese Gewalt zurÃ¼ckzudrÃ¤ngen."
