Berlin (dts Nachrichtenagentur) - GrÃ¼nen-Chefin Franziska Brantner fordert, dass die geplante neue E-Auto-FÃ¶rderung der Bundesregierung nur fÃ¼r Autos von Firmen gelten soll, die in Europa produzieren.
"Wir brauchen eine E-Auto-FÃ¶rderung, die an europÃ¤ische Lieferketten gebunden ist", sagte Brantner den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwochausgaben). "Wenn wir mit Milliarden den Kauf von E-Autos fÃ¶rdern, mÃ¼ssen wir sicherstellen, dass diese Milliarden unserer Industrie zugutekommen." WÃ¼rde die FÃ¶rderung so ausgestaltet, dass am Ende alle davon rein in China produzierte Autos kaufen wÃ¼rden, "hat der Zulieferer auf der SchwÃ¤bischen Alb nichts davon", sagte die Co-Vorsitzende der GrÃ¼nen.
Deutsche Hersteller wÃ¼rden die Aufholjagd im E-Auto-Segment ernstnehmen, glaubt Brantner. Doch "ob die Autos der Zukunft noch aus Deutschland kommen, hÃ¤ngt aber vor allem an den Rahmenbedingungen". Wichtig wÃ¤re laut der GrÃ¼nen-Politikerin neben der richtigen Ausgestaltung der FÃ¶rderung auch die Umsetzung der versprochenen Stromsteuersenkung fÃ¼r alle.
Brantner will E-Auto-FÃ¶rderung nur fÃ¼r Autos mit EU-Lieferketten
- dts - 19. November 2025
