Wirtschaft

Brantner will E-Auto-FÃ¶rderung nur fÃ¼r Autos mit EU-Lieferketten

  • dts - 19. November 2025
Bild vergrößern: Brantner will E-Auto-FÃ¶rderung nur fÃ¼r Autos mit EU-Lieferketten
Autoproduktion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - GrÃ¼nen-Chefin Franziska Brantner fordert, dass die geplante neue E-Auto-FÃ¶rderung der Bundesregierung nur fÃ¼r Autos von Firmen gelten soll, die in Europa produzieren.

"Wir brauchen eine E-Auto-FÃ¶rderung, die an europÃ¤ische Lieferketten gebunden ist", sagte Brantner den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwochausgaben). "Wenn wir mit Milliarden den Kauf von E-Autos fÃ¶rdern, mÃ¼ssen wir sicherstellen, dass diese Milliarden unserer Industrie zugutekommen." WÃ¼rde die FÃ¶rderung so ausgestaltet, dass am Ende alle davon rein in China produzierte Autos kaufen wÃ¼rden, "hat der Zulieferer auf der SchwÃ¤bischen Alb nichts davon", sagte die Co-Vorsitzende der GrÃ¼nen.

Deutsche Hersteller wÃ¼rden die Aufholjagd im E-Auto-Segment ernstnehmen, glaubt Brantner. Doch "ob die Autos der Zukunft noch aus Deutschland kommen, hÃ¤ngt aber vor allem an den Rahmenbedingungen". Wichtig wÃ¤re laut der GrÃ¼nen-Politikerin neben der richtigen Ausgestaltung der FÃ¶rderung auch die Umsetzung der versprochenen Stromsteuersenkung fÃ¼r alle.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    EU-Omnibus: GrÃ¼ne fÃ¼rchten
    EU-Omnibus: GrÃ¼ne fÃ¼rchten "intransparente Datenpraktiken"

    BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Vor der Vorstellung des Fahrplans zum EU-Sammelgesetz (Omnibus) fÃ¼r BÃ¼rokratieabbau hat die stellvertretende Vorsitzende der GrÃ¼nen-Fraktion

    Mehr
    Ministerium will Industriestrompreis fÃ¼r 91 Teilsektoren
    Ministerium will Industriestrompreis fÃ¼r 91 Teilsektoren

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundeswirtschaftsministerium plant, mindestens 91 Sektoren beziehungsweise Teilsektoren der energieintensiven Industrie durch den

    Mehr
    Weimer weist VorwÃ¼rfe zurÃ¼ck
    Weimer weist VorwÃ¼rfe zurÃ¼ck

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat VorwÃ¼rfe gegen die Weimer Media Group und die Ludwig-Erhard-Gipfel des Unternehmens zurÃ¼ckgewiesen.

    Mehr
    US-Kartellverfahren beendet: Meta kann Instagram und Whatsapp behalten
    US-Kartellverfahren beendet: Meta kann Instagram und Whatsapp behalten
    Umfrage: GroÃŸteil der E-Auto-Fahrer lehnt Tesla aus politischen GrÃ¼nden ab
    Umfrage: GroÃŸteil der E-Auto-Fahrer lehnt Tesla aus politischen GrÃ¼nden ab
    Digitalgipfel in Berlin: 18 europÃ¤ische KI-Partnerschaften verkÃ¼ndet
    Digitalgipfel in Berlin: 18 europÃ¤ische KI-Partnerschaften verkÃ¼ndet
    Gipfel in Berlin: Merz sieht
    Gipfel in Berlin: Merz sieht "digitale SouverÃ¤nitÃ¤t" als "zentral fÃ¼r Europa"
    Trump: Saudi-Arabien wird
    Trump: Saudi-Arabien wird "wichtiger Nicht-Nato-VerbÃ¼ndeter" der USA
    US-Kongress gibt grÃ¼nes Licht fÃ¼r Freigabe der Epstein-Akten
    US-Kongress gibt grÃ¼nes Licht fÃ¼r Freigabe der Epstein-Akten
    Brasilien: Mitangeklagte in Bolsonaro-Prozess wegen Mordkomplotts gegen Lula verurteilt
    Brasilien: Mitangeklagte in Bolsonaro-Prozess wegen Mordkomplotts gegen Lula verurteilt
    Bundesnetzagentur drÃ¤ngt auf Klarheit Ã¼ber KI-Regeln
    Bundesnetzagentur drÃ¤ngt auf Klarheit Ã¼ber KI-Regeln
    WeiÃŸes Haus: Trump billigt Verkauf von F-35-Kampfjets an Saudi-Arabien
    WeiÃŸes Haus: Trump billigt Verkauf von F-35-Kampfjets an Saudi-Arabien
    US-Kongress gibt grÃ¼nes Licht fÃ¼r Freigabe der Epstein-Akten
    US-Kongress gibt grÃ¼nes Licht fÃ¼r Freigabe der Epstein-Akten

    Top Meldungen

    CDU will ZugestÃ¤ndnisse bei Besetzung von Rentenkommission
    CDU will ZugestÃ¤ndnisse bei Besetzung von Rentenkommission

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Streit Ã¼ber die geplante Rentenreform fordert die Union nun ZugestÃ¤ndnisse bei der Rentenkommission. Andreas Jung, stellvertretender

    Mehr
    Schwesig will Rentenpaket nicht aufschnÃ¼ren
    Schwesig will Rentenpaket nicht aufschnÃ¼ren

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die MinisterprÃ¤sidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), ist offen fÃ¼r GesprÃ¤che mit CDU und CSU, um MissverstÃ¤ndnisse

    Mehr
    EU-Kommission genehmigt Zahlungen fÃ¼r Kohleausstieg in der Lausitz
    EU-Kommission genehmigt Zahlungen fÃ¼r Kohleausstieg in der Lausitz

    BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EuropÃ¤ische Kommission hat am Dienstag die EntschÃ¤digungsregelung fÃ¼r den Braunkohleausstieg der Lausitz Energie Kraftwerke AG (LEAG)

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts