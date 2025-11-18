US-Kartellverfahren beendet: Meta kann Instagram und Whatsapp behalten

Meta-Logo

Der Facebook-Mutterkonzern Meta kann die Fotoplattform Instagram und den Messengerdienst Whatsapp behalten. Ein US-Bundesrichter in der Hauptstadt Washington schmetterte am Dienstag ein Kartellverfahren gegen das Unternehmen ab. Meta habe kein illegales Monopol bei Online-Medien gebildet, hieÃŸ es zur BegrÃ¼ndung.



Die US-WettbewerbsbehÃ¶rde Federal Trade Commission (FTC) hatte Zuckerbergs Unternehmen vorgeworfen, Instagram und Whatsapp vor mehr als zehn Jahren Ã¼bernommen zu haben, um missliebige Konkurrenten aus dem Weg zu rÃ¤umen. FTC-Anwalt Daniel Matheson argumentierte in dem Verfahren, fÃ¼r Meta sei es einfacher gewesen, die Rivalen aufzukaufen als sich dem Wettbewerb zu stellen.Â



Bezirksrichter James Boasberg entschied nun aber, Meta habe "kein Monopol auf dem relevanten Markt". Meta-Chef Mark Zuckerberg hatte die VorwÃ¼rfe zu Beginn des Verfahrens im April ebenfalls zurÃ¼ckgewiesen. Zuckerberg sagte, sogenannte soziale Netzwerke seien nur ein Teil der GeschÃ¤ftsaktivitÃ¤t seines Konzerns, ihr Gewicht nehme aber insgesamt ab.



Das Verfahren galt als Test fÃ¼r die Macht der KartellwÃ¤chter in der zweiten Amtszeit von US-PrÃ¤sident Donald Trump. Die WettbewerbsbehÃ¶rde FTC hatte ihre Klage gegen Zuckerbergs Konzern ursprÃ¼nglich bereits 2020 in Trumps erster Amtszeit eingereicht.Â