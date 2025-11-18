Brennpunkte

Brasilien: Mitangeklagte in Bolsonaro-Prozess wegen Mordkomplotts gegen Lula verurteilt

  • AFP - 18. November 2025, 21:45 Uhr
Bild vergrößern: Brasilien: Mitangeklagte in Bolsonaro-Prozess wegen Mordkomplotts gegen Lula verurteilt
Prozess gegen Bolsonaro vor dem Obersten Gericht
Bild: AFP

Der Oberste Gerichtshof in Brasilien hat am Dienstag vier Mitangeklagte in dem Prozess gegen Ex-PrÃ¤sident Jair Bolsonaro wegen eines Mordkomplotts gegen PrÃ¤sident Luis InÃ¡cio Lula da Silva zu langjÃ¤hrigen Haftstrafen verurteilt.

Der Oberste Gerichtshof in Brasilien hat am Dienstag vier Mitangeklagte in dem Prozess gegen Ex-PrÃ¤sident Jair Bolsonaro wegen eines Mordkomplotts gegen PrÃ¤sident Luis InÃ¡cio Lula da Silva zu langjÃ¤hrigen Haftstrafen verurteilt. Die drei MilitÃ¤rangehÃ¶rigen und ein Polizist seien schuldig befunden worden, im Jahr 2022 die Ermordung Lulas im Zuge eines Putschversuchs zugunsten seines rechtsextremen VorgÃ¤ngers Bolsonaro geplant zu haben, begrÃ¼ndete Richter Alexandre de Moraes das Urteil.Â 

Die Verurteilten erhielten Haftstrafen zwischen 21 und 24 Jahren. Â Â 

Bolsonaro war im September zu 27 Jahren und drei Monaten im GefÃ¤ngnis verurteilt worden. Das Oberste Gericht befand ihn fÃ¼r schuldig, eine "kriminelle Organisation" angefÃ¼hrt zu haben, die seine Wahlniederlage von 2022 gegen Lula habe kippen wollen. Ende Oktober legte die Verteidigung Bolsonaros Berufung gegen das Urteil ein. Â 

Hunderte UnterstÃ¼tzter Bolsonaros waren 2022 in die GebÃ¤ude eingedrungen und hatten dort schwere VerwÃ¼stungen angerichtet. Die Szenen der Gewalt erinnerten an den Angriff von AnhÃ¤ngern Donald Trumps auf das Kapitol in Washington zwei Jahre zuvor.

Nach Angaben der Anklage kam es aufgrund der fehlenden UnterstÃ¼tzung durch hochrangige MilitÃ¤rs nicht zum Staatsstreich. Neben Bolsonaro waren in den vergangenen Monaten bereits 14 seiner ehemaligen engen Mitarbeiter verurteilt worden.

