Brennpunkte

Zwei Deutsche darunter: FÃ¼nf Touristen sterben bei Schneesturm in Patagonien

  • AFP - 18. November 2025, 22:27 Uhr
Bild vergrößern: Zwei Deutsche darunter: FÃ¼nf Touristen sterben bei Schneesturm in Patagonien
Nationalpark Torres del Paine
Bild: AFP

Bei einem Schneesturm im Nationalpark Torres del Paine in Chile sind fÃ¼nf Touristen ums Leben gekommen, darunter zwei Deutsche. Unter den Todesopfern seien zudem zwei mexikanische StaatsbÃ¼rger sowie eine Britin, erklÃ¤rte JosÃ© Antonio Ruiz, Vertreter der Region Magallanes, am Dienstag vor Journalisten. Die Touristen wurden den Angaben zufolge von dem Schneesturm Ã¼berrascht, als sie den Nationalpark erkundeten.Â 

Zuvor hatte Ruiz bereits den Tod der beiden Mexikaner bekanntgegeben und erklÃ¤rt, sieben weitere Besucher des Parks wÃ¼rden noch vermisst. Vier der Vermissten wurden lebend gefunden.Â 

Der bei Touristen beliebte Nationalpark Torres del Peine ist fÃ¼r seine Granitberge, Gletscher und beeindruckende Tierwelt bekannt. Er liegt etwa 2800 Kilometer sÃ¼dlich der Hauptstadt Santiago.

