Venezolanische OppositionsfÃ¼hrerin Machado blickt auf "neue Ã„ra" ohne Maduro

Inmitten anhaltender Spannungen zwischen Venezuela und den USA hat die venezolanische Oppositionspolitikerin MarÃ­a Corina Machado ihre Vision einer Zukunft ohne PrÃ¤sident NicolÃ¡s Maduro entworfen. "Wir stehen an der Schwelle zu einer neuen Ã„ra", sagte die untergetauchte Oppositionelle und FriedensnobelpreistrÃ¤gerin in einem am Dienstag in Onlinediensten verÃ¶ffentlichten Video. "Der lange und gewalttÃ¤tige Machtmissbrauch dieses Regimes nÃ¤hert sich einem Ende."



In ihrer Videobotschaft versprach Machado fÃ¼r die Zeit nach Maduro das Abhalten von Wahlen in Venezuela "unter sicheren Bedingungen und ohne Manipulationen". Maduros "kriminelles Regime" mÃ¼sse fÃ¼r seine Taten zur Rechenschaft gezogen werden, forderte sie. Zu diesen Taten gehÃ¶re die Inhaftierung tausender "politischer Gefangener".



"Venezuela wird erst dann vollstÃ¤ndig aufstehen, wenn diejenigen, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben, vor Gericht und vor der Geschichte zur Rechenschaft gezogen werden", sagte Machado.



Die venezolanische Opposition hatte Machado im vergangenen Jahr zur PrÃ¤sidentschaftskandidatin gekÃ¼rt. Sie galt als Favoritin gegen den Amtsinhaber Maduro â€“ bis die BehÃ¶rden ihr die Kandidatur untersagten.Â



Die Oppositionspolitikerin wird von ihren AnhÃ¤ngern als "La Libertadora" gefeiert, als "Befreierin". Obwohl ihr in ihrer Heimat die Festnahme droht und zahlreiche Oppositionelle im GefÃ¤ngnis sitzen, hat sie das Land nicht verlassen, sondern ist untergetaucht. Sie tritt unangekÃ¼ndigt auf, hÃ¤lt etwa eine Rede auf der LadeflÃ¤che eines Lieferwagens und flieht anschlieÃŸend auf einem Motorrad.



Am 10. Oktober wurde Machado mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. AnschlieÃŸend dankte sie US-PrÃ¤sident Donald Trump fÃ¼r seinen Einsatz in Venezuela.Â



Seit September greift die US-Marine immer wieder Boote mutmaÃŸlicher Drogenschmuggler in der Karibik und im Ã¶stlichen Pazifik an.Â Die USA werfen Venezuela vor, den Drogenschmuggel in die Vereinigten Staaten zu fÃ¶rdern und damit die Sicherheit der USA und ihrer BÃ¼rger zu gefÃ¤hrden. Venezuelas linksnationalistischer PrÃ¤sident Maduro vermutet dagegen US-PlÃ¤ne zu seinem Sturz. Die US-Regierung sieht Maduro nicht als rechtmÃ¤ÃŸigen PrÃ¤sidenten Venezuelas an.