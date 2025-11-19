Trump: Saudi-Arabien wird "wichtiger Nicht-Nato-VerbÃ¼ndeter" der USA

Mohammed bin Salman (links) und Donald Trump

Saudi-Arabien wird nach den Worten von US-PrÃ¤sident Donald Trump 'wichtiger Nicht-Nato-VerbÃ¼ndeter' der Vereinigten Staaten. Bislang haben 19 LÃ¤nder diesen Status, der eine enge militÃ¤rische Zusammenarbeit mit den USA vorsieht.

Saudi-Arabien wird nach den Worten von US-PrÃ¤sident Donald Trump "wichtiger Nicht-Nato-VerbÃ¼ndeter" der Vereinigten Staaten. "Ich freue mich, heute Abend bekannt geben zu kÃ¶nnen, dass wir unsere militÃ¤rische Zusammenarbeit auf eine noch hÃ¶here Ebene heben, indem wir Saudi-Arabien offiziell als wichtigen Nicht-Nato-VerbÃ¼ndeten einstufen", sagte Trump am Dienstag (Ortszeit) bei einem Galadinner im WeiÃŸen Haus mit dem saudiarabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. Bislang haben 19 LÃ¤nder diesen Status, der eine enge militÃ¤rische Zusammenarbeit mit den USA vorsieht.



Bin Salman war am Dienstag zu seinem ersten Besuch in Washington seit rund sieben Jahren eingetroffen, der einflussreiche saudiarabische Kronprinz wurde dabei mit auÃŸergewÃ¶hnlichen militÃ¤rischen Ehren von Trump empfangen.



Trump setzt auf gute Beziehungen zu Saudi-Arabien. Er beteuerte am Dienstag die Unschuld bin Salmans bei der Ermordung des regierungskritischen saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi vor rund sieben Jahren: Der Kronprinz habe nichts von dem Mord gewusst, sagte der US-PrÃ¤sident. Trump widersprach damit einem Bericht des US-Geheimdienstes. Die Ermordung des Journalisten hatte zu massiven Spannungen zwischen den USA und Saudi-Arabien gefÃ¼hrt.



Trotz israelischer Bedenken billigte Trump nach Angaben des WeiÃŸen Hauses vom Dienstag den Verkauf von F-35-Kampfjets an Saudi-Arabien. Israel ist bisher das einzige Land im Nahen Osten, das Ã¼ber F-35-Kampfflugzeuge aus US-Produktion verfÃ¼gt. Der Verkauf der Kampfjets an Saudi-Arabien kÃ¶nnte ein Anreiz fÃ¼r den Golfstaat sein, seine Beziehungen zu Israel zu normalisieren. Wegen des Kriegs im Gazastreifen galt dies bisher als unwahrscheinlich, Trump will jedoch eine Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und Saudi-Arabien erreichen.



Die USA und Saudi-Arabien schlossen nach Angaben aus Washington auÃŸerdem eine "gemeinsame ErklÃ¤rung" zur zivilen Atomkraft. Diese bilde die rechtliche Grundlage fÃ¼r eine "jahrzehntelange, milliardenschwere" Partnerschaft im Bereich der Atomkraft.



Saudi-Arabien mÃ¶chte bei der zivilen Atomkraft auf US-Technologie zurÃ¼ckgreifen - dies unterliegt jedoch strengen Regeln. Es wird erwartet, dass der US-Kongress ein solches Abkommen genau prÃ¼fen wÃ¼rde. Saudi-Arabien betont, dass das Land nicht nach Atomwaffen strebt.