Merz empfÃ¤ngt Schwedens Regierungschef Kristersson - GesprÃ¤ch Ã¼ber Ukraine

Ulf Kristersson

Bundeskanzler Merz (CDU) empfÃ¤ngt am Mittwoch den schwedischen MinisterprÃ¤sidenten Kristersson im Kanzleramt. In dem GesprÃ¤ch soll es unter anderem im die Lage in der Ukraine und um die Zusammenarbeit in der Nato gehen.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) empfÃ¤ngt am Mittwoch den schwedischen MinisterprÃ¤sidenten Ulf Kristersson im Kanzleramt in Berlin (14.00 Uhr). Dem Empfang mit militÃ¤rischen Ehren schlieÃŸt sich ein GesprÃ¤ch an, in dem es unter anderem um die Lage in der Ukraine und um die Zusammenarbeit in der Nato gehen soll. Schweden hatte nach dem russischen Angriff auf die Ukraine seine traditionelle NeutralitÃ¤t aufgegeben und war 2024 der Nato beigetreten. Gegen 15.30 Uhr wollen sich die beiden Regierungschefs den Fragen der Medien stellen.Â



Kristerssons konservative Regierung unterstÃ¼tzt die Ukraine finanziell und mit RÃ¼stungsgÃ¼tern. Schweden zÃ¤hlt zu einer Gruppe nordischer und baltischer LÃ¤nder, die vergangene Woche angekÃ¼ndigt hatten, 500 Millionen Dollar (430 Millionen Euro) fÃ¼r den Kauf von US-Waffen fÃ¼r die Ukraine beizusteuern. Im Oktober schlossen Schweden und die Ukraine zudem ein Grundsatzabkommen zur militÃ¤rischen Zusammenarbeit, demzufolge die Ukraine bis zu 150 schwedische Gripen-Jagdbomber kaufen kÃ¶nnte.