In Belgien beginnt am Mittwoch (09.00 Uhr) der Prozess eines Bauern gegen den franzÃ¶sischen Ã–l- und Gaskonzern Total Energies. Der Rinderbauer Hugues Falys sowie drei Umweltorganisationen wollen vor dem Gericht in der Stadt Tournai erreichen, dass Total Verantwortung fÃ¼r Verluste der Landwirtschaft infolge des Klimawandels Ã¼bernehmen muss. Der Konzern weist die Klage als "nicht legitim" zurÃ¼ck.
Zum Prozessauftakt am Mittwoch tragen die KlÃ¤ger ihre Argumente vor, darunter die Organisationen Greenpeace, Human Rights League und Fian. In der kommenden Woche folgen die PlÃ¤doyers der Verteidigung. Ein Urteil wird erst im kommenden Jahr erwartet.
Wirtschaft
Auftakt im Prozess eines belgischen Bauern gegen Ã–lkonzern Total
- AFP - 19. November 2025, 04:07 Uhr
