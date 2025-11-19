Auftakt im Prozess eines belgischen Bauern gegen Ã–lkonzern Total

Kartoffelernte in Belgien

In Belgien beginnt am Mittwoch (09.00 Uhr) der Prozess eines Bauern gegen den franzÃ¶sischen Ã–l- und Gaskonzern Total Energies. Der Rinderbauer Hugues Falys sowie drei Umweltorganisationen wollen vor dem Gericht in der Stadt Tournai erreichen, dass Total Verantwortung fÃ¼r Verluste der Landwirtschaft infolge des Klimawandels Ã¼bernehmen muss. Der Konzern weist die Klage als "nicht legitim" zurÃ¼ck.



Zum Prozessauftakt am Mittwoch tragen die KlÃ¤ger ihre Argumente vor, darunter die Organisationen Greenpeace, Human Rights League und Fian. In der kommenden Woche folgen die PlÃ¤doyers der Verteidigung. Ein Urteil wird erst im kommenden Jahr erwartet.