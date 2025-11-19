Wirtschaft

Auftakt im Prozess eines belgischen Bauern gegen Ã–lkonzern Total

  • AFP - 19. November 2025, 04:07 Uhr
In Belgien beginnt am Mittwoch (ab 9 Uhr) der Prozess eines Bauern gegen den Ã–lkonzern Total Energies. Der Rinderbauer Hughes Falys will erreichen, dass Total Verantwortung fÃ¼r landwirtschaftliche Verluste infolge des Klimawandels Ã¼bernehmen muss.

Zum Prozessauftakt am Mittwoch tragen die KlÃ¤ger ihre Argumente vor, darunter die Organisationen Greenpeace, Human Rights League und Fian. In der kommenden Woche folgen die PlÃ¤doyers der Verteidigung. Ein Urteil wird erst im kommenden Jahr erwartet.

