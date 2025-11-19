Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe verÃ¶ffentlicht am Mittwoch (09.30 Uhr) eine Entscheidung Ã¼ber die Bezahlung von Beamten. Konkret geht es um die Besoldung von Berliner Beamten beispielsweise der Polizei, der Verwaltung und der Feuerwehr in den Jahren 2008 bis 2017.Â Die Entscheidung wird mit Spannung erwartet, weil auch Gerichte aus anderen BundeslÃ¤ndern Karlsruhe nach der RechtmÃ¤ÃŸigkeit der Bezahlung von Landesbeamten oder Richtern fragten. So bat etwa das schleswig-holsteinische Verwaltungsgericht das Verfassungsgericht erst vor wenigen Tagen um eine PrÃ¼fung der BezÃ¼ge fÃ¼r 2022. (Az. 2Â BvLÂ 20/17 u.a.)
Im Jahr 2020 entschied Karlsruhe bereits, dass Berlin seine Richter und StaatsanwÃ¤lte jahrelang zu schlecht bezahlte. Das Land musste die Besoldung verfassungskonform neu regeln.Â Beamte mÃ¼ssen mindestens 15 Prozent mehr Geld verdienen als Menschen in der Grundsicherung. In Umsetzung der Rechtsprechung aus Karlsruhe soll auch die Versorgung von Bundesbeamten neu geregelt werden. Nach Angaben einer Sprecherin des Bundesinnenministeriums ist "zeitnah" ein Gesetzentwurf geplant, um den Tarifabschluss fÃ¼r den Ã¶ffentlichen Dienst auf die Bundesbesoldung zu Ã¼bertragen. Eine angemessene Alimentation solle sichergestellt werden, um so die neuere Rechtsprechung umzusetzen.Â
Brennpunkte
Bundesverfassungsgericht entscheidet Ã¼ber Bezahlung von Berliner Beamten
- AFP - 19. November 2025, 04:05 Uhr
Das Bundesverfassungsgericht verÃ¶ffentlicht eine Entscheidung Ã¼ber die Bezahlung von Beamten. Konkret geht es um die Besoldung von Berliner Beamten beispielsweise der Polizei, der Verwaltung und der Feuerwehr in den Jahren 2008 bis 2017.
Weitere Meldungen
Top Meldungen
