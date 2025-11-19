Wirtschaft

EU-Gericht urteilt Ã¼ber schÃ¤rfere Regeln fÃ¼r Amazon

  • AFP - 19. November 2025, 04:07 Uhr
Das Gericht der EuropÃ¤ischen Union entscheidet Ã¼ber schÃ¤rfere Regeln fÃ¼r Amazon. Der OnlinehÃ¤ndler geht gegen seine Einstufung als sehr groÃŸe Internetplattform im Sinne des Gesetzes fÃ¼r Digitale Dienste vor.

Das Gericht der EuropÃ¤ischen Union in Luxemburg entscheidet am Mittwoch Ã¼ber schÃ¤rfere Regeln fÃ¼r Amazon. Der OnlinehÃ¤ndler geht gegen seine Einstufung als sehr groÃŸe Internetplattform im Sinne des Gesetzes fÃ¼r Digitale Dienste vor. Die so eingestuften Unternehmen mit mehr als 45 Millionen aktiven Nutzerinnen und Nutzern in der EU pro Monat werden stÃ¤rker kontrolliert.Â (Az. T-367/23)

So mÃ¼ssen sie gegen Falschinformationen vorgehen und die Algorithmen hinter personalisierter Werbung offenlegen. FÃ¼r die Empfehlungen muss es eine Option geben, die nicht auf der Erstellung von Nutzerprofilen basiert. Zudem muss Amazon sein Anzeigenarchiv Ã¶ffentlich zugÃ¤nglich machen - diese Verpflichtung setzte das Gericht aber zunÃ¤chst aus. Nun entscheidet es darÃ¼ber, ob der Amazon Store Ã¼berhaupt unter das Gesetz fÃ¤llt und wenn ja, ob der OnlinehÃ¤ndler alle Vorgaben erfÃ¼llen muss.Â 

