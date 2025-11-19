Drohnenabwehr: Gesetzesnovelle sieht Amtshilfe der Bundeswehr vor

Bundeswehr-Soldat (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundeswehr soll der Polizei zukÃ¼nftig Amtshilfe leisten kÃ¶nnen, wenn militÃ¤rische Drohnen am Himmel zur Gefahr werden. Das geht aus dem Entwurf des Bundesinnenministeriums von Alexander Dobrindt (CSU) fÃ¼r eine Novelle des Luftsicherheitsgesetzes hervor, Ã¼ber den am Mittwoch das Bundeskabinett beraten will und Ã¼ber den die "Welt" (Mittwochausgabe) berichtet.



Kern des Gesetzes ist der neue Paragraf 15a zur "Gefahrenabwehr gegen unbemannte Luftfahrzeuge". Gibt es bei einer Sichtung Hinweise auf den militÃ¤rischen Charakter der Drohnen und droht schwerer Schaden, soll die Polizei die Bundeswehr demnach um UnterstÃ¼tzung bitten kÃ¶nnen. Die StreitkrÃ¤fte kÃ¶nnten im absoluten Ausnahmefall dann auch "unmittelbare Waffengewalt" anwenden. FÃ¼r diesen Einsatz der Bundeswehr braucht es laut EinschÃ¤tzung der Juristen des Bundesinnenministeriums keine GrundgesetzÃ¤nderung.



Die operative Koordinierung im Ernstfall dÃ¼rfte entscheidend sein. Dabei soll das fÃ¼r Mitte Dezember geplante Drohnenabwehrzentrum eine zentrale Rolle spielen. Ã„hnlich wie beim Gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum sollen hier bei einer Gefahrenlage alle Informationen zusammenlaufen - und schnelle Entscheidungen fallen. Ãœber die Details wollen Bundesinnenminister Dobrindt und seine LÃ¤nderkollegen auf der Innenminister-Konferenz Anfang Dezember in Bremen beraten.



Um Objekte in "Baumwipfel-HÃ¶he" soll sich weiterhin die Polizei kÃ¼mmern. Anfang Dezember soll die neue Drohnenabwehreinheit der Bundespolizei mit rund 130 zusÃ¤tzlichen PolizeikrÃ¤ften in ihren Dienst starten. Diese Spezialeinheit soll besonders an zentralen FlughÃ¤fen und anderen sicherheitsrelevanten Orte zum Einsatz kommen.

