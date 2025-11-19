Brennpunkte

Drohnenabwehr: Gesetzesnovelle sieht Amtshilfe der Bundeswehr vor

  • dts - 19. November 2025, 05:00 Uhr
Bild vergrößern: Drohnenabwehr: Gesetzesnovelle sieht Amtshilfe der Bundeswehr vor
Bundeswehr-Soldat (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundeswehr soll der Polizei zukÃ¼nftig Amtshilfe leisten kÃ¶nnen, wenn militÃ¤rische Drohnen am Himmel zur Gefahr werden. Das geht aus dem Entwurf des Bundesinnenministeriums von Alexander Dobrindt (CSU) fÃ¼r eine Novelle des Luftsicherheitsgesetzes hervor, Ã¼ber den am Mittwoch das Bundeskabinett beraten will und Ã¼ber den die "Welt" (Mittwochausgabe) berichtet.

Kern des Gesetzes ist der neue Paragraf 15a zur "Gefahrenabwehr gegen unbemannte Luftfahrzeuge". Gibt es bei einer Sichtung Hinweise auf den militÃ¤rischen Charakter der Drohnen und droht schwerer Schaden, soll die Polizei die Bundeswehr demnach um UnterstÃ¼tzung bitten kÃ¶nnen. Die StreitkrÃ¤fte kÃ¶nnten im absoluten Ausnahmefall dann auch "unmittelbare Waffengewalt" anwenden. FÃ¼r diesen Einsatz der Bundeswehr braucht es laut EinschÃ¤tzung der Juristen des Bundesinnenministeriums keine GrundgesetzÃ¤nderung.

Die operative Koordinierung im Ernstfall dÃ¼rfte entscheidend sein. Dabei soll das fÃ¼r Mitte Dezember geplante Drohnenabwehrzentrum eine zentrale Rolle spielen. Ã„hnlich wie beim Gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum sollen hier bei einer Gefahrenlage alle Informationen zusammenlaufen - und schnelle Entscheidungen fallen. Ãœber die Details wollen Bundesinnenminister Dobrindt und seine LÃ¤nderkollegen auf der Innenminister-Konferenz Anfang Dezember in Bremen beraten.

Um Objekte in "Baumwipfel-HÃ¶he" soll sich weiterhin die Polizei kÃ¼mmern. Anfang Dezember soll die neue Drohnenabwehreinheit der Bundespolizei mit rund 130 zusÃ¤tzlichen PolizeikrÃ¤ften in ihren Dienst starten. Diese Spezialeinheit soll besonders an zentralen FlughÃ¤fen und anderen sicherheitsrelevanten Orte zum Einsatz kommen.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Wehrdienst: GrÃ¼nen-Chefin Brantner schlÃ¤gt freiwilliges Register fÃ¼r Ã„ltere vor
    Wehrdienst: GrÃ¼nen-Chefin Brantner schlÃ¤gt freiwilliges Register fÃ¼r Ã„ltere vor

    In der Debatte um die VerteidigungsfÃ¤higkeit hat GrÃ¼nen-Chefin Franziska Brantner den Aufbau eines Freiwilligen-Registers vorgeschlagen. In ein solches Register kÃ¶nnten Ã¤ltere

    Mehr
    Prozess um Disko-Brandkatastrophe mit 63 Toten beginnt in Nordmazedonien
    Prozess um Disko-Brandkatastrophe mit 63 Toten beginnt in Nordmazedonien

    Ein halbes Jahr nach der tÃ¶dlichen Brandkatastrophe bei einem Hip-Hop-Konzert in Nordmazedonien beginnt am Mittwoch der Prozess gegen die mutmaÃŸlichen Verantwortlichen. Bei dem

    Mehr
    Merz empfÃ¤ngt Schwedens Regierungschef Kristersson - GesprÃ¤ch Ã¼ber Ukraine
    Merz empfÃ¤ngt Schwedens Regierungschef Kristersson - GesprÃ¤ch Ã¼ber Ukraine

    Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) empfÃ¤ngt am Mittwoch den schwedischen MinisterprÃ¤sidenten Ulf Kristersson im Kanzleramt in Berlin (14.00 Uhr). Dem Empfang mit militÃ¤rischen

    Mehr
    Warentest: Mehr als die HÃ¤lfte der untersuchten Schokoladen gut
    Warentest: Mehr als die HÃ¤lfte der untersuchten Schokoladen gut
    EU-Gericht urteilt Ã¼ber schÃ¤rfere Regeln fÃ¼r Amazon
    EU-Gericht urteilt Ã¼ber schÃ¤rfere Regeln fÃ¼r Amazon
    EU-Kommission stellt PlÃ¤ne fÃ¼r Ã„nderungen bei Datenschutz und KI-Regeln vor
    EU-Kommission stellt PlÃ¤ne fÃ¼r Ã„nderungen bei Datenschutz und KI-Regeln vor
    US-Kartellverfahren beendet: Meta kann Instagram und Whatsapp behalten
    US-Kartellverfahren beendet: Meta kann Instagram und Whatsapp behalten
    Auftakt im Prozess eines belgischen Bauern gegen Ã–lkonzern Total
    Auftakt im Prozess eines belgischen Bauern gegen Ã–lkonzern Total
    Bundesverfassungsgericht entscheidet Ã¼ber Bezahlung von Berliner Beamten
    Bundesverfassungsgericht entscheidet Ã¼ber Bezahlung von Berliner Beamten
    Selenskyj zu Besuch in Ankara - GesprÃ¤che mit Erdogan und Witkoff geplant
    Selenskyj zu Besuch in Ankara - GesprÃ¤che mit Erdogan und Witkoff geplant
    Klimaverhandlungen in BelÃ©m werden mit erneutem Besuch von Lula fortgesetzt
    Klimaverhandlungen in BelÃ©m werden mit erneutem Besuch von Lula fortgesetzt
    Oberstes Gericht in Italien entscheidet Ã¼ber Auslieferung von Nord-Stream-VerdÃ¤chtigem
    Oberstes Gericht in Italien entscheidet Ã¼ber Auslieferung von Nord-Stream-VerdÃ¤chtigem
    Trump: Saudiarabischer Kronprinz bin Salman
    Trump: Saudiarabischer Kronprinz bin Salman "wusste nichts" von Khashoggi-Mord

    Top Meldungen

    Brantner will E-Auto-FÃ¶rderung nur fÃ¼r Autos mit EU-Lieferketten
    Brantner will E-Auto-FÃ¶rderung nur fÃ¼r Autos mit EU-Lieferketten

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - GrÃ¼nen-Chefin Franziska Brantner fordert, dass die geplante neue E-Auto-FÃ¶rderung der Bundesregierung nur fÃ¼r Autos von Firmen gelten soll,

    Mehr
    EU-Omnibus: GrÃ¼ne fÃ¼rchten
    EU-Omnibus: GrÃ¼ne fÃ¼rchten "intransparente Datenpraktiken"

    BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Vor der Vorstellung des Fahrplans zum EU-Sammelgesetz (Omnibus) fÃ¼r BÃ¼rokratieabbau hat die stellvertretende Vorsitzende der GrÃ¼nen-Fraktion

    Mehr
    Ministerium will Industriestrompreis fÃ¼r 91 Teilsektoren
    Ministerium will Industriestrompreis fÃ¼r 91 Teilsektoren

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundeswirtschaftsministerium plant, mindestens 91 Sektoren beziehungsweise Teilsektoren der energieintensiven Industrie durch den

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts