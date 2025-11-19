GrÃ¼ne kritisieren Rechtskreiswechsel fÃ¼r ukrainische GeflÃ¼chtete

Ankunft von FlÃ¼chtlingen aus der Ukraine in Deutschland (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die GrÃ¼nen haben den geplanten Rechtskreiswechsel fÃ¼r ukrainische GeflÃ¼chtete, den das Bundeskabinett am Mittwoch beschlieÃŸen will, scharf kritisiert. Mal wieder schikaniere die Regierung GeflÃ¼chtete, sagte der GrÃ¼nen-Abgeordnete Timon Dzienus dem "Tagesspiegel". "Der Rechtskreiswechsel ist eine Schnapsidee."



Union und SPD haben sich schon im Koalitionsvertrag auf die MaÃŸnahme geeinigt. GeflÃ¼chtete aus der Ukraine, die nach dem 1. April nach Deutschland gekommen sind, sollen demnach nicht mehr BÃ¼rgergeld, sondern die niedrigeren Asylbewerberleistungen erhalten. Bundesarbeitsministerin BÃ¤rbel Bas (SPD) hatte den Schritt in der vergangenen Woche im Bundestag angekÃ¼ndigt und gleichzeitig Zweifel daran geÃ¤uÃŸert.



Die teilen auch die GrÃ¼nen, die in einem Antrag die Bundesregierung auffordern, die bestehende Regelung beizubehalten. "Der Rechtskreiswechsel fÃ¼r neu einreisende GeflÃ¼chtete aus der Ukraine ist sozialpolitisch falsch, integrationspolitisch schÃ¤dlich und haushaltspolitisch widersinnig", sagte Dzienus. Er kritisierte, dass durch die MaÃŸnahme die Kosten sogar steigen wÃ¼rden. "Die vermeintlichen Einsparungen beim BÃ¼rgergeld werden durch die Mehrausgaben des Bundes fÃ¼r die Kommunen sogar Ã¼bertroffen. Der Rechtskreiswechsel ist nichts anderes als ein kostspieliger und unsinniger Taschenspieler-Trick, der Chaos stiftet."

